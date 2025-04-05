'Контракт 18-24': в ВСУ объяснили, почему некоторые кандидаты получают отказ

Некоторые кандидаты, желающие присоединиться к Вооруженным силам Украины в рамках проекта "Контракт 18-24", получают отказ. Распространенными причинами являются непрохождение психологического отбора или военно-врачебной комиссии. Из-за этого отказа получили 5% желающих.

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Об этом рассказала офицер отделения дистанционного найма, соцсетей и взаимодействия со СМИ 1-го центра рекрутинга Сухопутных войск Вооруженных сил Украины младший лейтенант Алла Пунько во время пресс-конференции на тему: "Контракт 18-24. Рекрутинг сознательной молодежи". Ее цитирует "Укринформ".

"Критерии отбора: соответствующий возраст от 18 до 24 лет включительно, также пригодность, засвидетельствованная военно-врачебной комиссией, прохождение психологического отбора и отсутствие судимостей у кандидатов", – отметила Пунько.

Также кандидату могут отказать непосредственно в части, если он не соответствует занимаемой должности.

Офицер добавила, что наибольшим спросом в программе "Контракт 18-24" пользуются специальности разведчика и стрелка.

В целом же по этому контракту предусмотрен перечень специальностей: стрелок, гранотометчик, разведчик и смежные. Так что рекруты могут выбирать только среди них.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 марта стало известно о первой девушке, подписавшей "Контракт 18-24". Ее зовут Вероника, она имеет медицинское образование и родом из Одесской области.

Она будет проходить службу в 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев. Вероника выбрала для себя специальность стрелок-санитар.

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