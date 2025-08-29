Сколько должна спать собака: отвечает ветеринар

Режимы сна собак очень отличаются от человеческих, поэтому ветеринар рассказал, сколько времени им на самом деле следует проводить во сне.

Доктор Брайан Фолкнер, ветеринарный эксперт Petplan, объяснил, какая продолжительность сна является здоровой для домашних животных, и что делать, если вы чувствуете беспокойство, пишет Express.

Кроме того, что доктор Фолкнер много лет работает ветеринаром, он также является президентом Британского общества практикующих ветеринарных хирургов, поэтому он точно в курсе дел.

Он объяснил, что количество сна зависит от размера, породы и возраста собаки, но в целом они должны спать от 12 до 14 часов в сутки, хотя более крупным породам может потребоваться до 18 часов.

"Взрослые собаки должны спать примерно от 12 до 14 часов в день. Это может показаться много, но их генетический код предков подсказывает им тратить энергию только тогда, когда это необходимо, будь то для охоты или для игры и общения. Большие породы могут спать еще дольше; до 18 часов в сутки", – сказал ветеринар.

Щенкам также нужно до 18 часов, чтобы восстановить силы в процессе развития, как и детям и подросткам.

