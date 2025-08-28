Разрешать ли собаке бегать по лестнице: неожиданные нюансы

Если в вашем доме есть собака и лестница, вероятно, вы видели, как ваш пушистый друг бегает по ней вверх и вниз, часто по причинам, которые понимает только он. Хотя некоторые считают это безвредным или даже полезным упражнением, другие выражают обеспокоенность относительно нагрузки, которую это может создавать для суставов, костей и долгосрочной мобильности собаки.

Ветеринарные специалисты из Vetnique советуют тщательно обдумывать использование лестницы в зависимости от возраста, породы и физического состояния собаки, пишет Express.

По словам экспертов, щенкам в возрасте до 12 недель следует полностью избегать лестницы. На этом раннем этапе их кости и суставы еще не полностью развиты, и лестница может представлять риск травмирования.

Некоторым более крупным породам, таким как лабрадоры и ретриверы, требуется еще более долгая задержка перед подъемом по лестнице из-за нагрузки на растущие суставы.

Собаки с длинными лапами и атлетическим телосложением, такие как колли или спаниели, обычно хорошо справляются с лестницей. С другой стороны, породы с длинной спиной и короткими лапами, такие как таксы, корги и бассет-хаунды, более склонны к проблемам с позвоночником и суставами из-за многократного использования лестницы.

Подъем по крутым лестницам также может быть особенно сложным и потенциально опасным для этих пород. Таксы, например, особенно подвержены заболеваниям межпозвоночных дисков (ЗМД) – заболевания позвоночника, которое может ухудшиться из-за такой деятельности, как подъем по лестнице.

Тип напольного покрытия на лестнице также играет ключевую роль в безопасности домашних животных. Ковровые лестницы обеспечивают лучшее сцепление, что уменьшает вероятность скольжения, тогда как голые деревянные лестницы, с другой стороны, могут быть более опасными и скользкими для собак, особенно для собак с более длинными когтями или скованностью суставов.

