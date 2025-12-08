Сколько дней осталось до Нового года: надо ли 1 января выходить на работу

Даже во время войны, которая продолжается в Украине, Новый год остается для многих самым любимым праздником. Он символизирует надежду, новые начинания и веру в лучшее будущее.

Уже понятно, что 2026 год мы будем встречать в условиях безжалостных обстрелов со стороны российских оккупантов и с отключением электроэнергии. Тем не менее вся страна не отказывается от подготовки к празднованиям. OBOZ.UA рассказывает, сколько до него осталось и каким будет Новый год 2026 в Украине.

Дата и обратный отсчет

Дата празднования Нового года неизменна – это 1 января. В 2026 году она выпадает на четверг.

На момент написания этой заметки, до наступления праздника остается полных 23 дня. Узнать точное время и посмотреть обратный отсчет до Нового года всегда можно на онлайн-сервисе Godinnik.com.

Будет ли выходной

Новый год мы в очередной раз будем отмечать в условиях военного времени, Верховная Рада продлила его действие до 3 февраля 2026 года. Это скажется на режиме празднований.

В частности, из-за этого отменяется норма о дополнительных праздничных выходных, которые обычно предоставляются на государственные праздники. Это означает, что 1 января 2026 года будет рабочим днем для большинства украинцев. При этом работодатели имеют право, но не обязаны, предоставить работникам выходные – частным владельцам бизнеса государство позволяет действовать по своему усмотрению.

Ограничения во время празднований

Кроме того, из-за военного положения новогодняя ночь пройдет с обязательными ограничениями безопасности, которые действуют по всей стране. Основных будет два:

Комендантский час. В новогоднюю ночь будет действовать установленный комендантский час. Это означает запрет пребывания на улице в определенное время.

Запрет на фейерверки. Также под строгим запретом будет находиться запуск в праздничную ночь любой пиротехники, в частности фейерверков и салютов.

Традиции празднования

Впрочем, даже такие строгие ограничения не помешают украинцам соблюсти главные новогодние традиции. В частности, семьи будут собираться вместе за праздничным столом и, когда часы будут бить полночь, будут загадывать желания. Конечно, главным из них будет установление в нашей стране справедливого мира.

А еще в Украине новогодний период тесно связан с древними народными и церковными обычаями. Так, 31 декабря и 1 января по народному календарю отмечаются праздники Преподобной Мелании и Василия Великого.

Это означает, что на праздничный стол ставится щедрая кутья – она является главным праздничным блюдом. Также придерживаются украинцы обычая щедровать. Молодежь на Маланку (вечер 31 декабря) наряжается в театральные костюмы, водит "козу" (переодетого юношу), ходит по соседям и поет праздничные песни с добрыми пожеланиями на следующий год. За это щедровальники получают угощение от хозяев.

