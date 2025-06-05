Сколько дней длятся Зеленые праздники: даты в 2025 году

Праздник Троицы, или Пятидесятницы, относится к двенадцати важнейшим в православном календаре. В 2025 году его будут отмечать в воскресенье, 8 июня.

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Этот день символизирует Сошествие Святого Духа на апостолов – событие, которое по значению считается равным Рождеству и Пасхе. OBOZ.UA рассказывает, сколько дней длятся Зеленые праздники.

Сколько длится празднование Троицы по церковному календарю

Церковное празднование Троицы охватывает три дня:

8 июня (воскресенье) – главный день праздника, посвященный прославлению Пресвятой Троицы: Бога Отца, Сына и Святого Духа.

9 июня (понедельник) – День Святого Духа, который считается отдельным праздником и чествует третью Ипостась Троицы.

10 июня (вторник) – третий день, завершающий трехдневное чествование, как это принято для больших праздников в христианской традиции.

Как долго длятся Зеленые праздники по народному обычаю

Кроме церковного аспекта, Троица в Украине имеет глубокие народные корни – ее еще называют Зелеными праздниками. Это недельный обрядовый цикл с дохристианским основанием, тесно связанный с природой, землей и чествованием предков.

Начинаются Зеленые праздники в 2025 году в четверг, 5 июня, накануне Троицы. Завершаются – в среду, 11 июня.

Таким образом, по народному календарю, цикл праздников длится семь дней – по три до и после Троицы, плюс само воскресенье. Этот период в традициях также называется Клечальная неделя, Русальная неделя или Зеленая неделя.

Особым днем в этом цикле является Клечальная суббота (7 июня) – поминальный день, когда вспоминают усопших родственников и украшают дома зелеными ветвями, чаще всего – березовыми.

Что символизируют Зеленые праздники

По народным представлениям, Зеленые праздники – это время перехода к лету, обновления природы и укрепления связи между живыми и предками. Обряды в эти дни должны обеспечить плодородие, благополучие и защиту рода.

Подобные празднования известны со времен древнего Рима, где существовал праздник Розалий – чествование растительности, красоты и вечного обновления жизни.

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