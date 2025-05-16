Сколько часов запекать мясо в духовке, чтобы оно было сочным и мягким: делимся советами и рецептом
Для того, чтобы мясо было сочным при приготовлении кулинары советуют добавить сухофрукты, а также лук, специи, воду. Очень важно, что например такое мясо как, телятина, говядина требуют большего времени приготовления, чем например, свинина.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сочного запеченного мяса, с курагой и чесноком.
Ингредиенты:
- Телятина или говядина – 1 кг
- Соль, перец – по вкусу
- Лук – 3 шт
- Лавровый лист – 2 шт
- Вода – 150 мл
- Сушеный перец чили – 1/2 ч.л
- Чеснок – 8 зубчиков
- Масло – 100 г
- Курага – 200 г
- Масло
Способ приготовления:
1. Мясо обсушить и обжарить до золотистого цвета со всех сторон на разогретой сковороде с маслом. Добавить соль и перец, убрать в сторону.
2. Выложить нарезанный лук на сковороду где жарилось мясо. Добавить соль и жарить до прозрачного цвета, влить воду, лавровый лист и перец чили.
3. Выложить мясо на лук. Добавить целые зубчики чеснока, масло нарезанное кусками и курагу. Накрыть пергаментом и фольгой, или крышкой и запекать при температуре 170С 1,5 часа. Если будете готовить говядину, тогда запекать 2 часа.
Будет очень вкусно в горячем виде!
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