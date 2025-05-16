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Сколько часов запекать мясо в духовке, чтобы оно было сочным и мягким: делимся советами и рецептом

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
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Запеченное мясо в духовке

Для того, чтобы мясо было сочным при приготовлении кулинары советуют добавить сухофрукты, а также лук, специи, воду. Очень важно, что например такое мясо как, телятина, говядина требуют большего времени приготовления, чем например, свинина. 

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Как приготовить сочное мясо

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сочного запеченного мяса, с курагой и чесноком. 

Рецепт мяса

Ингредиенты: 

  • Телятина или говядина – 1 кг
  • Соль, перец – по вкусу
  • Лук – 3 шт
  • Лавровый лист – 2 шт
  • Вода – 150 мл
  • Сушеный перец чили – 1/2 ч.л
  • Чеснок – 8 зубчиков
  • Масло – 100 г
  • Курага – 200 г
  • Масло

Способ приготовления: 

1. Мясо обсушить и обжарить до золотистого цвета со всех сторон на разогретой сковороде с маслом. Добавить соль и перец, убрать в сторону.

Жареное мясо

2. Выложить нарезанный лук на сковороду где жарилось мясо. Добавить соль и жарить до прозрачного цвета, влить воду, лавровый лист и перец чили.

Как правильно готовить мясо

3. Выложить мясо на лук. Добавить целые зубчики чеснока, масло нарезанное кусками и курагу. Накрыть пергаментом и фольгой, или крышкой и запекать при температуре 170С 1,5 часа. Если будете готовить говядину, тогда запекать 2 часа.

Курага и специи для мяса

Будет очень вкусно в горячем виде!

Готовое мясо

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