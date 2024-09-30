Сколько будет продолжаться пылевая буря в Украине, опасно ли это явление и какие области в зоне риска: объяснение синоптика

Пылевая буря, которая сейчас наблюдается в Украине, является следствием интенсивных воздушных потоков, принесших пыль из Каспийской Низменности. По прогнозам синоптиков, запыленность может оставаться на левобережной части Украины до пятницы, 4 октября.

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Об этом в комментарии OBOZ.UA рассказала синоптика Укргидрометцентра Наталья Птуха. Она пояснила, что интенсивные воздушные потоки из Каспийской Низовины подняли пыль, которая переместилась в атмосферу и была перенесена ветрами на территорию Украины.

В юго-восточных регионах к этому явлению добавляется также местная почвенная засуха, способствующая поднятию украинской пыли в воздух. Такие условия усиливают запыленность атмосферы.

Пылевая буря охватывает в основном левобережную часть Украины, в частности, юго-восточные и центральные области, такие как Кировоградская и Запорожская. Также определенная запыленность может наблюдаться в северных регионах, в частности в Сумской области, где явление сочетается с задымленностью от пожаров.

Завтра пыль может достигнуть в Киевской области, однако в меньшей интенсивности. В западных областях ситуация более благоприятна из-за влажных и прохладных воздушных масс, поступающих с северо-запада.

"До пятницы могут быть еще опыления в атмосфере. Но, конечно, оно не будет постоянно одинаковой интенсивности", – сказала Птуха.

Интенсивность явления будет изменяться в зависимости от направления и силы воздушных потоков. Пыль поступает волнообразно, поэтому в некоторых регионах она может временно рассеиваться.

Несмотря на то, что явление не ново для Украины, опыление может вызвать определенный дискомфорт, особенно для людей с респираторными проблемами. Пылевая буря также оказывает влияние на видимость и качество воздуха, поэтому жителям пострадавших регионов советуют ограничить пребывание на открытом воздухе и использовать защитные средства.

Стоит отметить, что утром 30 сентября юго-восточную часть Украины начала накрывать пылевая буря. В ряде областей существенно ухудшилось качество воздуха, поэтому местные жители жалуются на проблемы с дыханием и ограниченную видимость на дорогах.

Напомним, в Киевской области утром 29 сентября снова фиксировали ухудшение качества воздуха. В ряде городов и сел наблюдалась заметная задымленность и ощущался запах гари.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 сентября Киев возглавил рейтинг городов мира с самым загрязненным воздухом. На втором месте был Каир (столица Египта), а на третьем – Джакарта (столица Индонезии).

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