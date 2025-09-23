Скандальный экс-заместитель генпрокурора засветился на 'бандитской' вечеринке в стиле 90-х. Фото

Экс-заместитель генерального прокурора Дмитрий Вербицкий, который был уволен с должности прошлым летом после служебного расследования, выявившего факты его незаконного обогащения на 29 млн грн, засветился в компании друзей и своей дамы сердца на пышной вечеринке в бандитском стиле. Так "дорого-богато" отпраздновали день рождения брата Вербицкого – Андрея.

Фото с празднования обнародовала в Facebook его избранница Кристина Ильницкая. Она назвала вечеринку "мегаяркой".

Празднование проходило в Одессе, локация была украшена в стиле 90-х. Именинник и гости своими нарядами также отражали атмосферу тех времен.

Именинник красовался в малиновом пиджаке и с цепью на шее. Он воплощал образ "авторитета" из 90-х.

Дмитрий Вербицкий со своей подругой также постарались. Бывший заместитель генпрокурора пришел на праздник в спортивном костюме "адидас", с барсеткой на поясе и цепью на шее. Этот лук в эстетике бандитов 90-х подходил экс-чиновнику.

"Днюха у брата получилась понтовая", – прокомментировал бывший заместитель генпрокурора вечеринку.

Его избраннице, которая предстала в розовом комбинезоне "в облипку" и "крутой" джинсовой косухе, вечеринка также очень понравилась.

"Андрей, ты сделал для нас мегаяркий день! Музыка, образы, все детали – все получилось очень классно! Спасибо!" – прокомментировала она размещенные в соцсети фото.

Дмитрия Вербицкого уволили с должности по собственному желанию

В октябре прошлого года генеральный прокурор Украины Андрей Костин подписал приказ об увольнении своего бывшего заместителя Дмитрия Вербицкого из органов прокуратуры по собственному желанию. Это произошло после завершения служебного расследования, которое выявило вероятные факты его незаконного обогащения.

Также генеральный прокурор сообщил, что служебное расследование в отношении Вербицкого завершено, а его результаты передали в НАБУ. Впрочем, что обнаружила эта проверка – Костин не рассказал.

Вербицкий еще до своего увольнения стал фигурантом сразу двух журналистских расследований о незаконном обогащении. Они выявили незаконное обогащение чиновника на 29 млн грн. Люксовые авто и недвижимость экс-чиновник оформлял на других людей, чтобы скрыть нелегальные доходы.

Как сообщал OBOZ.UA, Дмитрий Вербицкий назвал расследование против него местью представителей игорного бизнеса. По его словам, медийное давление на себя и членов семьи он почувствовал, когда инициировал ряд резонансных расследований о незаконной деятельности в сфере игорного бизнеса.

