"Ситуация тяжелая": в оккупированных Олешках, где РФ устроила искусственный голод, остаются дети

В оккупированном городе Олешки в Херсонской области, который живет в условиях гуманитарной катастрофы, до сих пор остаются дети. В населенном пункте в настоящее время находятся 47 несовершеннолетних.

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Об этом на брифинге сообщил министр по делам громад, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Виталий Безгин, передает "Укринформ". На днях он говорил с главой военной администрации Олешек Татьяной Гасаненко.

"Ситуация в Олешках тяжелая. Сейчас это вопрос и Вооруженных сил, Министерства иностранных дел в связи с донесением до мировой общественности (информации о гуманитарной катастрофе во временно оккупированных Олешках – Ред.), но это одновременно и оккупированные территории. Лично я в ночь с воскресенья на понедельник общался с главой военной администрации Олешек. Да, по данным военной администрации, там находятся дети, мы говорим о 47 несовершеннолетних", – сказал министр.

Он отметил, что гуманитарный коридор из Олешек возможен непосредственно с территории, временно контролируемой оккупантами.

Безгин рассказал, что Украина использует дроны для доставки еды нашим гражданам.

"Ситуация тяжелая, но думаю, в частности, что сегодня она будет поднята и на самом высоком уровне с точки зрения политической коммуникации. Я имею в виду международные события", – резюмировал он.

Что происходит в Олешках

В оккупированных Олешках сложилась критическая гуманитарная ситуация. Город длительное время остается без электричества и газа, а запасы продуктов почти не пополняются. Из-за заминированных дорог, постоянных обстрелов и атак дронов доставка гуманитарной помощи и эвакуация жителей стали практически невозможными.

Ситуация в Олешках начала ухудшаться зимой 2025 года. Ранее в город раз в несколько недель удавалось доставлять продукты, медикаменты и топливо для генераторов, а на обратном пути эвакуировать желающих выехать.

Весной из-за плотного минирования дорог такие поездки становились все более опасными. Последняя доставка продуктов состоялась 26 мая, а 2 июня во время очередной попытки двое людей погибли, еще двое получили тяжелые ранения. 1 сентября автомобили, направлявшиеся в Олешки, снова наткнулись на мины и растяжки, поэтому были вынуждены вернуться.

Украинские власти и международные организации на протяжении нескольких месяцев пытаются договориться об эвакуации жителей, однако гуманитарный коридор и режим прекращения огня до сих пор не обеспечены.

Между тем на фоне приближения холодов запасы продовольствия, которые люди выращивали на собственных огородах, заканчиваются, что усугубляет угрозу голода.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международное сообщество обратить внимание на гуманитарную ситуацию в оккупированных Олешках и других громадах Херсонской области. Он подчеркнул, что гуманитарная катастрофа на временно оккупированном левобережье области является следствием действий России, которая блокирует помощь и препятствует эвакуации гражданских лиц.

Украина намерена поднимать этот вопрос на международных площадках, в частности в ходе работы Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщал OBOZ.UA, Всеукраинский Совет церквей и религиозных организаций обратился к Папе Римскому Льву XIV с призывом помочь спасти жителей оккупированных Олешек в Херсонской области от голодной смерти. Совет также призвал Всемирный совет церквей, религиозных лидеров, правозащитные организации, государства-члены ООН и Международный комитет Красного Креста присоединиться к спасению мирных жителей.

Город находится в гуманитарной блокаде, а его жители остаются без регулярных поставок продовольствия и возможности безопасно выехать.

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