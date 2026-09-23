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"Ситуация тяжелая": в оккупированных Олешках, где РФ устроила искусственный голод, остаются дети

София Закревская
Новости. Общество
3 минуты
1,1 т.
Вид с дрона на разрушенные Олешки, 2026 год
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В оккупированном городе Олешки в Херсонской области, который живет в условиях гуманитарной катастрофы, до сих пор остаются дети. В населенном пункте в настоящее время находятся 47 несовершеннолетних.

Об этом на брифинге сообщил министр по делам громад, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Виталий Безгин, передает "Укринформ". На днях он говорил с главой военной администрации Олешек Татьяной Гасаненко.

"Ситуация в Олешках тяжелая. Сейчас это вопрос и Вооруженных сил, Министерства иностранных дел в связи с донесением до мировой общественности (информации о гуманитарной катастрофе во временно оккупированных Олешках – Ред.), но это одновременно и оккупированные территории. Лично я в ночь с воскресенья на понедельник общался с главой военной администрации Олешек. Да, по данным военной администрации, там находятся дети, мы говорим о 47 несовершеннолетних", – сказал министр.

Местные вывесили полотно с надписью "люди" на балконе.

Он отметил, что гуманитарный коридор из Олешек возможен непосредственно с территории, временно контролируемой оккупантами.

Безгин рассказал, что Украина использует дроны для доставки еды нашим гражданам.

"Ситуация тяжелая, но думаю, в частности, что сегодня она будет поднята и на самом высоком уровне с точки зрения политической коммуникации. Я имею в виду международные события", – резюмировал он.

Что происходит в Олешках

В оккупированных Олешках сложилась критическая гуманитарная ситуация. Город длительное время остается без электричества и газа, а запасы продуктов почти не пополняются. Из-за заминированных дорог, постоянных обстрелов и атак дронов доставка гуманитарной помощи и эвакуация жителей стали практически невозможными.

Ситуация в Олешках начала ухудшаться зимой 2025 года. Ранее в город раз в несколько недель удавалось доставлять продукты, медикаменты и топливо для генераторов, а на обратном пути эвакуировать желающих выехать.

Вид с дрона на разрушенные Олешки, Херсонщина, 2026 год.

Весной из-за плотного минирования дорог такие поездки становились все более опасными. Последняя доставка продуктов состоялась 26 мая, а 2 июня во время очередной попытки двое людей погибли, еще двое получили тяжелые ранения. 1 сентября автомобили, направлявшиеся в Олешки, снова наткнулись на мины и растяжки, поэтому были вынуждены вернуться.

Украинские власти и международные организации на протяжении нескольких месяцев пытаются договориться об эвакуации жителей, однако гуманитарный коридор и режим прекращения огня до сих пор не обеспечены.

Между тем на фоне приближения холодов запасы продовольствия, которые люди выращивали на собственных огородах, заканчиваются, что усугубляет угрозу голода.

Одна из улиц в Олешках, где нет ни одного целого здания.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международное сообщество обратить внимание на гуманитарную ситуацию в оккупированных Олешках и других громадах Херсонской области. Он подчеркнул, что гуманитарная катастрофа на временно оккупированном левобережье области является следствием действий России, которая блокирует помощь и препятствует эвакуации гражданских лиц.

Украина намерена поднимать этот вопрос на международных площадках, в частности в ходе работы Генеральной Ассамблеи ООН.

Олешки на карте.

Как сообщал OBOZ.UA, Всеукраинский Совет церквей и религиозных организаций обратился к Папе Римскому Льву XIV с призывом помочь спасти жителей оккупированных Олешек в Херсонской области от голодной смерти. Совет также призвал Всемирный совет церквей, религиозных лидеров, правозащитные организации, государства-члены ООН и Международный комитет Красного Креста присоединиться к спасению мирных жителей.

Город находится в гуманитарной блокаде, а его жители остаются без регулярных поставок продовольствия и возможности безопасно выехать.

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