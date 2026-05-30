Ситуация критическая: в НАН смоделировали будущее юга Украины без Каховского водохранилища

Ученые пытаются смоделировать будущее водной безопасности юга Украины после подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Они считают, что вододефицит в Нижнем Днепре не получится решить восстановлением одного объекта – даже такого масштабного, как Каховское водохранилище.

Необходимо комплексное управление всем бассейном Днепра с учетом режимов работы каскада водохранилищ, климатических изменений, реального водопотребления и экологических потребностей речной системы. Об этом заявил академик Владимир Осадчий, директор Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины.

Ученый отметил, что разрушение водохранилища вызвало не только экологические и гидрологические проблемы. Последствия непосредственно влияют на водную, продовольственную, энергетическую и экономическую безопасность государства.

Моделируя сценарии средней, маловодной и очень маловодной водности, команда исследователей пришла к выводу, что в условиях очень маловодных лет дефицит воды станет системным и охватит все большую часть бассейна Днепра.

Также ученые использовали климатические модели и выполнили прогнозные расчеты до конца XXI века.

"Полученные результаты свидетельствуют об устойчивой тенденции к повышению температуры воздуха и рост рисков дефицита осадков в южных регионах Украины", – сказано в сообщении НАН.

Это говорит о том, что вододефицит в Нижнем Днепре не является следствием исключительно разрушения Каховской ГЭС. подрыв объекта резко обострил проблему, однако климатические изменения делают ее долгосрочной. Именно поэтому, отмечают исследователи, будущие решения должны планироваться на десятилетия вперед.

Отдельный блок работ был посвящен детальному картографированию территории бывшего Каховского водохранилища. С помощью спутниковых данных ученые проследили динамику изменений с первых дней после разрушения плотины. Было установлено, что даже во время максимального наполнения остаточных водоемов объем воды составлял лишь около 12% от прежнего.

"Остаточные водоемы имеют важное экологическое значение, но не могут выполнять функции регионального источника водоснабжения", – предупредили эксперты.

