Уже вырос лес: в сети показали, как выглядит бывшая территория Каховского водохранилища. Фото

После уничтожения российскими оккупантами Каховской ГЭС на дне бывшего водохранилища вырос настоящий природный ивовый лес. Его высота уже почти достигает восьми метров.

Видео дня

Об этом сообщают ученые. Они исследуют экосистему бывшего водоема в непростых условиях - в шлемах и бронежилетах, в сопровождении работников национального парка "Каменская Сечь".

Последние, кроме стандартной охраны, имеют противодроновые ружья, ведь поблизости могут появляться российские беспилотники.

Анна Куземко, научный сотрудник Института ботаники им. Н. Г. Холодного, отмечает, что скорость роста ивового леса до сих пор удивляет специалистов. Ученые ищут объяснение этому явлению, предполагая, что этому может способствовать богатая почва и высокая конкуренция за свет среди растений.

Фото леса сделали профессор Херсонского государственного университета Александр Ходосовцев и сама Анна Куземко, которые поделились этим редким свидетельством восстановления природы.

Напомним, подрыв российскими захватчиками Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области привел к созданию на ее месте "токсичной бомбы замедленного действия". Дело в том, что исчезновение воды в водохранилище Каховской ГЭС высвободило десятки тысяч тонн тяжелых металлов, среди которых есть и чрезвычайно ядовитые. Теперь этот яд смывается осадками, растекается, попадает в водоемы и т. п.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!