Синоптики уточнили прогноз погоды в Украине на субботу: где будет наибольшая жара и ожидается ли дождь. Карта

После непродолжительного периода дождей в Украине вновь установится суха погода. Во всех регионах нашей страны в субботу, 6 июля, синоптики прогнозируют солнечную погоду с переменной облачностью.

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Самая высокая температура по традиции будет на юге. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В течение дня в Одесской, Херсонской, Николаевской области и в Крыму будет +29…+32 градуса. Также за 30 градусов столбики термометров перевалят в Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

В других областях Украины также ожидается теплая погода, но жара немного спадет. На западе нашей страны в течение всего дня прогнозируется +25…+27 градусов. Осадков в этой части страны не предвидится.

На севере и в центре Украины также будет сухо, в течение дня ожидается преимущественно солнечная погода. Температура воздуха составит +25…+27 градусов.

В Киеве 6 июля синоптики прогнозируют солнечную погоду. Температура воздуха в столице будет колебаться в пределах +25…+27 градусов.

Напомним, летняя жара может оказывать существенное влияние на ваш уровень энергии и общее самочувствие. В самые жаркие дни оставаться активным человеком вам поможет правильный подход к гидратации, питанию, физической активности и отдыху.

Ранее глава отдела клинических исследований сна в британском университете Лафборо дал несколько советов, как легко заснуть в летнюю жару. Речь идет о прохладе в спальне, охлаждении носков, употреблении большого количества воды, сохранении покоя и пр.

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