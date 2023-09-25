Синоптики уточнили прогноз на вторник и рассказали, когда ждать похолодания в Украине. Карта

Во вторник, 26 сентября, территорию Украины охватит антициклон, поэтому во всех регионах продержится сухая и теплая погода. Местами ожидается до +24... +29 градусов днем и +10... +17 ночью.

Такой прогноз озвучила украинская синоптик Наталья Диденко. "В Украине продолжается и будет продолжаться сухая солнечная погода. Антициклон охватит завтра и в ближайшие дни всю территорию Украины – без дождей", – отметила она.

По словам синоптика, в Киеве будет сухо, солнечно и тепло, до +27 градусов тепла.

Дожди ожидаются после 3 октября, а похолодание – примерно с 1 октября.

Наталья Диденко предостерегла, что при такой теплой погоде возрастает пожарная опасность, а ночью и утром возникают осенние туманы, поэтому посоветовала водителям не забывать включать фары.

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Согласно прогнозу "Укргидрометцентра", теплее всего 26 сентября будет в Одесской и Николаевской областях – до +27... +29 днем и +16...+18 ночью. В остальных южных областях до +28, на востоке и западе до +27, на севере – до +26.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Синоптики спрогнозировали почти летнюю погоду на начало новой недели. Тепло будет даже на севере Украины.

– Климатологи отмечают, что лето-2023 в Украине было жарким, но не рекордным. Метеорологическая осень еще не началась, а бабье лето ожидается в октябре.

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