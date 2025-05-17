Синоптики дали прогноз погоды в Украине на воскресенье: прекратятся ли дожди. Карта

В воскресенье, 18 мая, по всей территории Украины ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. В восточных и северо-восточных областях, а также днем в Карпатах пройдут умеренные дожди. На остальной территории местами возможны небольшие осадки с грозами.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр. По словам синоптиков, наша страна будет оставаться в поле пониженного атмосферного давления и прохладной воздушной массе с северо-запада.

Температура воздуха ночью на Правобережье будет колебаться от +6 до +13 °C, на Левобережье – от +4 до +10 °C. Днем столбики термометров будут показывать от +12 до +17 °C, в южных регионах – до +21 °C.

Ветер будет юго-западный и западный, 7-12 м/с, а в Карпатах порывы могут достигать 15-20 м/с.

В Киеве, в воскресенье 18 мая, ночью облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура +8°...+6°C. Днем также облачно с прояснениями и небольшие осадки. Столбики термометров поднимутся до +14°...+16°C. Ветер будет преобладать западный 7-12 м/с.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, новая рабочая неделя в Украине обещает быть относительно теплой, за исключением западных областей. Во вторник ожидаются дожди и очередное похолодание, однако уже в среду намечается хоть и скромное, но более длительное потепление.

Напомним, в Украине уже в конце весны возможно постепенное повышение температуры воздуха, в частности до +25 градусов. Однако точно спрогнозировать наступление летней погоды невозможно.

Как сообщал OBOZ.UA, в этом году в Украине прогнозируется сухое и жаркое лето. По информации мировых метеоцентров, средняя температура ожидается на 2 градуса выше климатической нормы. В то же время количество осадков будет меньше обычного, что грозит засухой.

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