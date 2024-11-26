Синоптик пообещала украинцам во вторник 'красивое зимнее метеорологическое явление': какой погоды следует ожидать

Во вторник, 26 ноября, погода в Украине продемонстрирует красивое зимнее метеорологическое явление – изморозь. А в остальных аспектах она будет морозной и в основном без осадков.

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Небольшое повышение температуры воздуха можно ожидать через несколько дней. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале.

По ее словам, осадки в виде снега и мокрого снега ночью были на востоке, а вечером во вторник возможны на крайнем западе Украины. В течение дня в большинстве областей будет преобладать сухая погода.

Температура воздуха днем будет колебаться от -2 до +4 °С. Немного теплее в южных регионах: около +3... +6 °С и в западных – в пределах +4... +8 °С.

В Киеве 26 ноября осадки маловероятны, будет солнечно. Ночная отметка в -3... -6 °С на термометрах днем изменится на около нуля.

В ночь на среду, 27 ноября, температура воздуха снизится в среднем до -6 °С, на севере даже до -9 °С.

"В четверг ожидается небольшое потепление", – говорит Диденко.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре 2024 года среднемесячная температура в Украине ожидается в пределах от 4 мороза до 2 тепла, что близко к норме. Завершение последней недели ноября и начало декабря пройдет под влиянием поля высокого давления, то есть антициклона.

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