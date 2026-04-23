Синоптик дала прогноз на пятницу и рассказала, ждать ли потепления в Украине. Карта

В Украине в пятницу, 24 апреля, ожидается ветреная и прохладная погода без существенного потепления. Осадков станет меньше, однако в части регионов дожди все же сохранятся.

Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра и ночных заморозках. Об этом сообщила Наталья Диденко.

По ее словам, в пятницу в Украине будет преобладать ветреная погода. Ветер северо-западного направления будет усиливаться до 7–14 метров в секунду, а местами возможны штормовые порывы до 15–20 метров в секунду.

В связи с этим граждан призывают быть осторожными на улице, особенно вблизи старых деревьев и рекламных конструкций.

Осадки 24 апреля ожидаются преимущественно в восточных областях. В других регионах существенных дождей не прогнозируется, что свидетельствует о постепенном ослаблении влияния влажных атмосферных процессов.

Температура воздуха будет оставаться низкой. Ночью столбики термометров будут показывать +2...+6 градусов, а при прояснениях возможны заморозки. Днем воздух будет прогреваться лишь до +6...+12 градусов.

В Киеве 24 апреля осадки не ожидаются, однако погода будет ветреной. Ночью снова прогнозируется холодная температура с вероятными заморозками, а днем воздух прогреется до +8...+9 градусов.

В то же время, как отметила синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха, до конца апреля в Украине сохранится общая тенденция к прохладной погоде. По ее словам, погодные условия будут формироваться под влиянием циклонических процессов, в частности так называемого "ныряющего циклона".

В пятницу эти процессы больше всего будут ощущаться на левобережье и юге страны, где возможны небольшие дожди. На северо-востоке осадки местами могут смешиваться с мокрым снегом.

Синоптики предупреждают, что похолодание с ночными заморозками, дождями и порывистым ветром продлится до конца месяца. В отдельных регионах порывы ветра могут достигать опасных значений. В то же время в некоторые дни возможны кратковременные потепления, когда температура будет повышаться до +19 градусов.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы.

