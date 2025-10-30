Символ несокрушимости украинского спорта во время войны: 'Укрпочта' презентовала марку 'Конный спорт Украины'

На торжественной презентации собрались ведущие представители спортивного сообщества Украины. Среди почетных гостей были Вадим Гутцайт – президент Национального олимпийского комитета Украины, Андрей Милованов – президент Всеукраинской федерации конного спорта, Игорь Смелянский – генеральный директор "Укрпочты", Юрий Ковшов – олимпийский чемпион по выездке, Максим Сахно – руководитель паралимпийского департамента Федерации конного спорта, Леся Гордиенко – председатель Тренерского совета по дистанционным конным пробегам и мастер спорт международного класса Анна Дяченко, Сергей Дорошенко – директор обособленного подразделения Всеукраинской федерации конного спорта в Киеве.

Изображение для марки было создано на основе документального фото Артема Твердохлеба: ребенок на тренировке в одном из конных клубов Харькова, на заднем плане – дым после ракетного удара. Это не постановка и не художественный вымысел. Это реальный момент тренировки, который отражает настоящее украинского спорта – жизни, где мечта и отвага оказываются сильнее страха.

Именно так выглядит жизнь украинского спорта сегодня: когда дети продолжают заниматься между воздушными тревогами, а тренеры остаются рядом со своими воспитанниками и лошадьми, несмотря на все опасности.

Всеукраинская федерация конного спорта, основанная в 1991 году, уже более трех десятилетий воспитывает спортсменов, которые прославляют Украину на мировых аренах. За эти годы выросли поколения всадников, которые знают цену победе и умеют бороться за нее.

За годы полномасштабной агрессии пострадали десятки конноспортивных комплексов, погибли животные, разрушены манежи, потеряна большая часть племенного поголовья. Каждая потеря сказывается на возможностях наших спортсменов, на будущем всего украинского конного спорта. Но тренировки не останавливаются. Несмотря на то, что во время полномасштабной войны десятки манежей и клубов были разрушены ракетами, многие животные погибли, украинские всадники продолжают одерживать победы на международных соревнованиях.

В 2023 году Национальная сборная Украины по конкуру показала невероятные результаты, представляя Украину на мировой арене: золото в четвертьфинале Кубка Наций в Греции, серебро в полуфинале Кубка Наций в Австрии и бронзу в финале Кубка Наций в Польше. В персональном зачете также имеем супер результаты. В 2025 году Анастасия Бондарева на Tetouan CSI 4*-W в Гран-при 155 см получила третье место. Такой результат украинские всадники получили впервые в истории. Каждая победа сегодня имеет двойной вес – это не только спортивное достижение, но и доказательство несокрушимости украинского духа.

Такие инициативы чрезвычайно важны для поддержки конного сообщества, в частности спортсменов, тренеров и семей детей, которые продолжают вкладываться в этот спорт, несмотря на все вызовы военного времени. Когда инфраструктура разрушена, а ресурсы ограничены, моральная поддержка и внимание общества становятся критически важными.

Федерация конного спорта выражает искреннюю благодарность Министерству молодежи и спорта Украины за помощь и поддержку развития конного спорта в стране и Национальному олимпийскому комитету Украины за важную роль в поддержке украинских спортсменов и популяризации спорта даже в самые сложные времена.

Этот почтовый выпуск не только о спорте. Это способ поддержать сообщество, которое продолжает держать украинский флаг на мировых соревнованиях, несмотря на войну. "Укрпочта" присоединилась к инициативе Всеукраинской федерации конного спорта, чтобы привлечь внимание общества к разрушенной инфраструктуре и потребностям спортсменов.

"Мы хотим, чтобы в мире видели силу украинцев. Потому что даже там, где слышны взрывы, есть дети, которые тренируются. Есть тренеры, которые не сдаются, и воспитывают чемпионов. И есть почта, которая донесет эти истории туда, где их должны услышать", – отмечают в "Укрпочте".

Марка номиналом "U" содержит государственный герб Украины и логотип ВФКС. В Почтовом маркете можно приобрести марочный лист из шести марок, художественный конверт со специальным штемпелем и художественную карточку. Этот почтовый выпуск создан не просто как коллекционный предмет – это символ несокрушимости, отваги и веры в будущее украинского конного спорта. Это свидетельство того, что даже в самые темные времена украинцы продолжают мечтать, тренироваться и побеждать.