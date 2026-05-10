Символ несокрушимости: 10 мая родился Герой Александр Мациевский, которого оккупанты расстреляли за "Слава Украине"
Сегодня, 10 мая, должно было исполниться 46 лет украинскому военнослужащему Александру Мациевскому, которого российские оккупанты расстреляли за слова "Слава Украине!". Жизнь снайпера 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТрО оборвалась в Донецкой области.
После циничного убийства Александр стал символом несокрушимости. OBOZ.UA вспоминает боевой путь мужчины в борьбе против российской агрессии.
Жизненный путь Героя
Александр Мациевский родился 10 мая 1980 года в Кишиневе, был гражданином Молдовы.
В 1997 году окончил школу. Затем поступил в техникум, по окончании которого получил диплом электромонтажника.
В 2008 году Александр с женой и сыном переехал с семьей в Украину, в город Нежин, Черниговскую область, где работал по специальности.
Защиты страны от агрессора
Александр Мациевский был обычным человеком, который в критический момент проявил экстраординарную силу духа и добровольно присоединился к украинскому войску. В первый же день полномасштабной войны он пошел добровольцем в территориальную оборону города Нежин.
Долгое время Александр считался пропавшим без вести, пока в марте 2023 года мир не содрогнулся от жестокого видео его казни. Позже стало известно, что 30 декабря 2022 года подразделений, в состав которого входил Александр, заняло позиции в районе Красной Горы Донецкой области. В условиях густого тумана и под прикрытием плотного артобстрела противник начал штурм.
Впоследствии завязался стрелковый бой, длившийся несколько часов. Александр до последнего удерживал свой фланг, обеспечивая отход побратимов. В ходе боя связь с бойцом прервалась. Как стало ясно позже, он попал в окружение.
Оккупанты заставили безоружного Александра копать себе могилу. Последнее, что он сделал перед расстрелом – спокойно затянулся сигаретой и произнес: "Слава Украине!".
Стойкость, ставшая примером
Указом президента Украины Александру Мациевскому посмертно присвоено звание Героя Украины. В Киеве, Нежине и других городах установлены памятники и муралы с его изображением.
В марте 2023 года в честь Мациевского в Нежине переименовали улицу 3-й микрорайон, в Чернигове улицу Попудренко переименовали в улицу Мациевского.
В Киеве в марте 2023 появился мурал с изображением Мациевского и надписью "Слава Украине. Героям Слава!". Похожий мурал позже появился в Ривном.
Осенью 2023 года был установлен памятник Мациевскому на территории Tsilosani в Тбилиси, Грузия. Пьедестал содержит надпись "Героям слава!".
В ноябре 2023 года в городе Нежин открыли мемориал в честь погибших защитников Украины. Центральной фигурой стал бронзовый монумент Александру Мациевскому.
В августе 2025 года в селе Водяники Черкасской области открыт мемориальный комплекс "Символ несокрушимости" центральной фигурой которого является памятник Александру Мациевскому.
Как сообщал OBOZ.UA:
– 6 марта 2023 года в сети появилось видео, на котором запечатлен момент расстрела воина Сил обороны, попавшего в плен к оккупантам. Герой был без оружия в руках. Российские военные преступники убили его после того, как воин сказал "Слава Украине!"
– Президент Владимир Зеленский пообещал найти убийц защитника, а омбудсмен Дмитрий Лубинец подчеркнул, что России придется отвечать за каждое военное преступление.
