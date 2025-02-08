Сильные снегопады или дожди: синоптик рассказала, чего ждать от погоды до конца февраля

В феврале погоду в Украине продолжит определять поле высокого давления, поэтому осадков синоптики не прогнозируют. На небе ожидается прояснение и в дальнейшем будет сохраняться стабильная, спокойная погода.

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Об этом в комментарии OBOZ.UA рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха. Она отметила, что сейчас в Украине только начался третий месяц зимы, который наконец-то приобрел зимний характер, поэтому о каких-то весенних показателях говорить рано.

Самыми холодными сейчас остаются Карпаты, особенно высокогорье, там столбики термометров показывают 7-14 градусов мороза в ночные часы, а днем – 0-6 мороза.

"Ну и дальше там уже 11-12 февраля также у нас удерживается погода без осадков, в принципе 13-го тоже, ну практически до конца даже рабочей недели следующей в большинстве областей все же без осадков будет погода. И температура также удерживается ночью 4-10, в конце недели разве что уже 2-7 мороза может быть. А дневные максимумы все же от 4 тепла до 2 морозов в этих пределах будут сохраняться. Закарпатье и юг немного выше, небольшой плюс", – сказала синоптик.

От марта, по словам Птухи, можно ожидать всего, чего угодно. Это переходный месяц, поэтому ему присущи как зимние проявления погоды, так и высокие значения температуры.

"Но пока мы не можем дать прогноз, какое будет начало весны", – резюмировала она.

Птуха также рассказала, что всю следующую неделю, включая ближайшие выходные, погода в Украине будет без осадков. Лишь завтра и еще в некоторые дни в Крыму и на Приазовье синоптики не исключают вероятность осадков в виде снега, но в целом по стране будет солнечно, небольшая облачность.

Как сообщал OBOZ.UA, на выходных 8-9 февраля в Украине ожидается морозная и солнечная погода, ночью столбики термометров опустятся до -10 градусов. Днем будет около нуля, на востоке до -4 градусов, сказала синоптик Наталья Диденко.

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