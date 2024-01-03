Сильное похолодание сменится оттепелью: синоптик предупредила украинцев о погодных 'сюрпризах'. Карта

Значительное похолодание в Украине в четверг, 4 января, сменится оттепелью. На большинстве территорий ожидается относительно теплая погода с преимущественно плюсовыми температурами и осадками в виде дождя и мокрого снега.

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Такой прогноз обнародовала украинская синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале. Она отметила, что зима "кратковременно, но ярко, заявила о себе" в некоторых районах Украины, где ночью температура воздуха опускалась до "приличного мороза" со снегом и гололедицей.

По словам синоптика, больше всего арктическое дыхание почувствовали Сумщина и Черниговщина, где ночью столбики термометров опускались местами до -20 градусов мороза. В то же время на западе и юге преобладала плюсовая температура.

"Это ощутимое похолодание на севере, востоке, частично в центре Украины уже завтра, 4 января, сменится оттепелью. И хотя ночью в этих регионах еще задержится холодная погода, однако морозы начнут ослабевать и в течение дня четверга вся территория Украины будет под властью теплой погоды", – спрогнозировала Наталья Диденко.

По ее словам, завтра ожидается +3...+7 градусов, на юге и юго-западе +6...+12. На крайнем севере и северо-востоке, куда еще не успеет добраться теплая воздушная масса, от -2 мороза до +2 тепла. Карта.

Повсюду будет преобладать если не влажная, то облачная погода, снег будет переходить в мокрый снег и дождь, прогнозирует синоптик.

В Киеве ночью 0...-2, днем +3...+6 градусов, пройдет дождь.

5 и 6 января сравнительно теплая погода задержится, а 7-8 января вновь ожидается похолодание.

"Такие заливы холода в дальнейшем вероятны, однако морозные визиты будут в Украине непродолжительными. Не успеем замерзнуть, как снова оттепель придет нас поддержать", – спрогнозировала Наталья Диденко.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали, что 6-8 января в Украину может зайти холодный арктический воздух, который принесет морозы. Местами ожидается до -20 градусов.

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