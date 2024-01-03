В Украину ворвутся морозы до минус 20, будут метели: метеорологиня назвала дату ухудшения погоды

В Украине в ближайшие дни ожидается незначительное похолодание, однако в большинстве областей температура воздуха все же будет "плюсовой". Однако уже 6-8 января в Украину может зайти холодный арктический воздух, который принесет морозы.

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Так, температура воздуха в некоторых областях опустится до 18-20 градусов мороза. Об этом рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня в интервью NV.

В ближайшие сутки ожидается понижение температуры в северных, центральных и восточных областях. Температура воздуха в этих регионах составит от -3 до -8 градусов ночью и днем около -5 градусов. В Черниговской и Сумской областях ночи могут быть еще холоднее, до -16 градусов.

Однако уже с 4 по 5 января ожидается повышение температуры благодаря теплым воздушным массам с запада. В Украине, кроме севера, ожидается "плюсовая" температура от +1 до +7 градусов ночью и днем.

Однако согласно прогнозу метеоролога, эта теплая погода будет временной, поскольку уже в 6-8 числах снова ожидается приход холодного арктического воздуха, который принесет морозы. Наиболее холодно будет в северных, центральных и восточных регионах Украины: ночью ожидается от -10 до -15 градусов, а на северо-востоке местами может достигать 18-20 градусов мороза.

В течение 7 и 8 января предполагается ухудшение погодных условий из-за столкновения воздушных масс с севера и юга. В западных и северных областях ожидается снегопады и метели, в то время как на юге и востоке страны будут преобладать дожди. В центральных областях прогнозируют дождь с мокрым снегом, возможно налипание мокрого снега и гололедица.

После этого циклон переместится к востоку, вероятно, снова принесет холодный воздух с севера. Таким образом, 9-10 января ожидаются усиления морозов, которые распространятся не только на север и запад, но и на центральные и даже южные и восточные области.

Однако этот период похолодания завершится 10 января, и к середине месяца предполагается ослабление морозов до 0…-5 градусов в северных областях и оттепель в южных регионах.

В Киеве и области 3 января предполагается похолодание и снег. 4-5 января температура в столице будет достигать от 0 до -5 градусов, ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. С 6 по 8 января, на Крещение Господне по новому календарю, ожидается возвращение морозов, а 7-8 января возможны значительные снегопады.

Как сообщал OBOZ.UA, в Укргидрометцентре рассказали, что в начале 2024 года в Украине ожидается аномально теплая погода. В некоторых регионах нашей страны воздух прогреется до +9…+11 градусов.

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