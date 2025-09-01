Швы между плиткой станут белоснежными за считанные минуты: действенный лайфхак

Швы между плитками образуются из затирки – вещества, предназначенного для фиксации плитки, но она состоит из очень пористых материалов, таких как песок и цемент. Со временем грязь и пыль обесцвечивают затирку, создавая идеальные условия для размножения плесени между плиткой, что затрудняет ее удаление, поскольку обычные губки или швабры не могут проникнуть в эти участки.

Тем не менее, Джаред, специалист по Certified Clean Care, раскрыл чрезвычайно эффективный метод предотвращения появления плесени в затирке плитки с помощью лишь небольшого количества перекиси водорода, пишет Express.

"Один из способов очистить и отбелить затирку – это использовать перекись водорода и пищевую соду. Смешайте два ингредиента, чтобы образовалась густая паста", – сказал он.

Перекись водорода – это дезинфицирующее средство с противогрибковыми свойствами, которое может проникать в затирку, уничтожая споры плесени, предотвращая повреждение плитки.

Его часто добавляют в состав зубной пасты благодаря его отбеливающим свойствам, а это значит, что он одновременно удалять пятна и осветлять затирку, улучшая внешний вид вашей ванной комнаты.

Многие люди полагаются на отбеливатель для чистки плитки; однако он может выделять значительные токсичные пары в ванной комнате и может постепенно ухудшить состояние затирки, потенциально вызывая трещины.

Перекись водорода является более мягкой альтернативой, которая не оставляет опасных остатков, поскольку она просто разлагается на воду и кислород. Бикарбонат соды усиливает очищающую силу перекиси водорода благодаря своей абразивной природе, что помогает оттирать грязь, не царапая поверхность.

Как использовать перекись водорода для очистки плитки в ванной комнате

Сначала добавьте несколько чайных ложек пищевой соды в миску, а затем медленно влейте достаточное количество перекиси водорода, чтобы образовалась густая, гладкая паста.

Не волнуйтесь, если раствор пузырится. Это просто взаимодействие ингредиентов, и движение может помочь раствору глубоко проникнуть в затирку.

Наденьте перчатки для чистки и нанесите эту пасту на любую загрязненную затирку на плитке. Оставьте раствор на плитке примерно на пять-десять минут.

Это дает моющему раствору время разрушить плесень или любые пятна, оставшиеся на плитке.

По истечении времени осторожно потрите затирку щеткой со щетиной или старой зубной щеткой, и пятна должны легко удалить любую плесень или грязь.

После очистки промойте плитку теплой водой, чтобы удалить пасту, а затем протрите сухой тряпкой, чтобы удалить лишнюю влагу.

Теперь плитка в вашей ванной комнате должна выглядеть безупречно чистой и яркой, без каких-либо пятен, что сделает вашу ванную комнату гораздо более гигиеничной всего за 15 минут.

