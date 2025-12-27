Швейцария не способна защититься от нападения: глава армии сделал тревожное заявление

Швейцария пока не имеет возможностей для защиты страны в случае полномасштабной войны. Об этом заявил начальник вооруженных сил Томас Зюссли, отметив критический дефицит техники и затянутое перевооружение армии на фоне роста угроз безопасности в Европе.

Об этом заявил главнокомандующий швейцарской армии Томас Зюссли в интервью. Результат обсуждения обнародовало издание – Neue Zürcher Zeitung.

По словам главы швейцарской армии, страна подготовлена к кибератакам и возможным диверсиям со стороны неправительственных субъектов, однако не способна противостоять ударам на расстоянии или полномасштабному военному вторжению. Он признал, что в случае реальной чрезвычайной ситуации только около трети военнослужащих будут иметь полное снаряжение.

Швейцария уже начала процесс модернизации вооруженных сил, в частности обновляет артиллерию и наземные системы, а также планирует заменить устаревшие истребители на F-35A. В то же время реализация этих программ сталкивается с превышением бюджета и политической критикой, особенно в отношении расходов на боеприпасы и тяжелое вооружение.

Зюссли обратил внимание, что война в Украине и попытки России дестабилизировать Европу не привели к кардинальному изменению отношения швейцарского общества к армии. Он объяснил это географической удаленностью страны от зоны боевых действий, отсутствием собственного военного опыта и распространенной иллюзией, что нейтралитет сам по себе гарантирует безопасность.

Глава армии подчеркнул, что нейтралитет имеет ценность только при условии наличия реальной военной силы. По действующим планам Швейцария постепенно будет увеличивать оборонные расходы до примерно 1% ВВП до 2032 года, что значительно ниже показателей стран НАТО. При таких темпах полная боеготовность армии возможна лишь примерно к 2050 году, что, по его мнению, является неприемлемо долгим сроком, учитывая современные угрозы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Швейцария рассматривает возможность направления своих военных в Украину, но только при условии наличия мандата от Совета безопасности ООН или ОБСЕ. Посол страны в Украине Феликс Бауманн подчеркнул, что участие в миротворческой операции требует согласия как Украины, так и России.

Швейцария не будет участвовать ни в каких принудительных операциях без международного мандата. Окончательное решение о направлении военного контингента будут принимать правительство и парламент страны.

