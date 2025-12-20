Швейцария может отправить военных в Украину: названо условие

Швейцария рассматривает возможность направления своих военных в Украину, но только при условии наличия мандата от Совета безопасности ООН или ОБСЕ. Посол страны в Украине Феликс Бауманн подчеркнул, что участие в миротворческой операции требует согласия как Украины, так и России.

Окончательное решение об отправке военного контингента будет принимать швейцарское правительство и парламент. Об этом Бауманн рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Бауманн пояснил, что участие швейцарских военных в миротворческой операции возможно только при наличии мандата международных организаций, таких как Совет безопасности ООН или ОБСЕ. Это означает, что обе стороны конфликта – Украина и Россия – должны согласиться на такую миссию.

В то же время, посол подчеркнул, что Швейцария не будет участвовать ни в каких принудительных операциях без международного мандата. Окончательное решение о направлении военного контингента будет принимать правительство и парламент страны.

"Швейцария не может участвовать ни в одном механизме принуждения к миру, который не имеет мандата от Совета Безопасности ООН или ОБСЕ. В любом случае, в конце концов, именно швейцарское правительство и парламент будут принимать решение о направлении военного контингента для миротворческой миссии", – сказал он.

Кроме того, посол отметил, что Швейцария активно поддерживает Украину через национальные программы восстановления и реконструкции, которые помогают восстанавливать экономику и инфраструктуру страны. Он подчеркнул, что такая помощь фактически способствует обеспечению экономической устойчивости и укреплению безопасности Украины.

"Я думаю, что с помощью национальной программы Швейцарии по восстановлению и реконструкции Украины мы фактически поддерживаем восстановление и реконструкцию Украины, а также ее экономическую устойчивость", – сказал Бауманн.

Как сообщал OBOZ.UA, Германия вместе с другими европейскими государствами пообещала создать многонациональную военную силу для поддержки Украины. В то же время министр обороны ФРГ Борис Писториус публично дистанцировался от этой инициативы и заявил, что ключевые параметры возможного развертывания войск пока не определены.

