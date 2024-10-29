Штормовой ветер и похолодание: синоптикиня рассказала, когда ждать изменения погоды в Украине. Карта

Среда, 30 октября, погода в Украине начнет стремительно меняться. В ближайшие дни ожидается похолодание и штормовой ветер.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. Так, в среду температура еще останется на комфортном уровне, однако уже не будет солнечно.

По прогнозам, в Украине усилится облачность, а на западе – в Винницкой, Черкасской, Житомирской, Киевской и Черниговской областях возможны кратковременные дожди. На других территориях страны осадков пока не предвидится.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться от +12 до +17 градусов, на северо-востоке Украины от +9 до +12 градусов. В Киеве ожидается примерно такой же температурный режим.

Однако уже 31 октября облака начнут появляться в столице и в отдельных районах возможны небольшие дожди. Температура воздуха будет оставаться достаточно высокой – около +12 градусов.

Ощутимое похолодание, по словам Диденко, придет 2-3 ноября.

Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, 1 ноября возможно похолодание в восточных областях Украины. Ночная температура может опуститься до +1...+3 градусов, однако днем она останется в привычных пределах - от +9 до +13 градусов, а на юге - до +15...+17 градусов.

2 ноября часть страны покроют осадки. В частности, дожди ожидаются на востоке и юге. Температура воздуха здесь останется такой же. А вот на закате температурный режим начнет снижаться. Ночью в этих регионах ожидается +4…+7 градусов, а днем – +7…+10.

3 ноября температура продолжит снижаться, и в большинстве регионах ночью уже ожидаются заморозки. Дневная температура составит максимум +10 градусов на юге, в других областях будет прохладнее.

Напомним, ранее синоптик рассказала, какой погоды ждать в Украине в ноябре и возможно ли, что тенденция к аномальному теплу этого года распространится и на последний месяц осени.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптикиня Наталья Птуха рассказала, что зима 2024-2025 годов в Украине может быть мягче, чем в предыдущие годы. Однако холодные периоды все же возможны.

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