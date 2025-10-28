Школьники из СССР поставили 'жучок' послу США: как им удалось и почему это не могли раскрыть 7 лет

В августе 1945 года, когда Вторая мировая война подходила к концу, а союзники еще сохраняли видимость взаимного доверия, в московской резиденции американского посла Уильяма Аверелла Гарримана состоялась трогательная церемония. Группа советских школьников-пионеров принесла дипломату подарок – искусно вырезанную деревянную копию Большой печати Соединенных Штатов.

На ней был изображен белоголовый орлан, держащий в лапах стрелы и оливковую ветвь – символы силы и мира. Этот жест символизировал дружбу народов-победителей и совместную борьбу с фашизмом.

Гарриман искренне поблагодарил детей и повесил панно над своим рабочим столом. Никто не подозревал, что этот момент войдет в историю как одна из самых хитрых операций советской разведки.

Прослушка в подарке послу США

Позже оказалось, что деревянное панно скрывало не только художественную резьбу, но и пассивное подслушивающее устройство, известное в США как The Thing, или "Штуковина". Его создал Лев Термен – тот самый инженер, который в 1920-х годах изобрел музыкальный инструмент терменвокс. После ареста в 1939 году Термен оказался в НКВД, где разрабатывал технологии для госбезопасности. Его устройство не имело аналогов: в отличие от обычных "жучков", которые требовали батареек или проводов, это было пассивным и не излучало сигналов. Он активировался только внешней радиоволной определенной частоты, а встроенная металлическая мембрана вибрировала от звуков, модулируя отраженную волну для передачи разговоров.

Советская разведка действовала осторожно: неподалеку от посольства регулярно останавливались автомобили с направленными радиостанциями. Сигнал "оживлял" антенну в панно, позволяя в реальном времени прослушивать кабинет посла. Так в течение семи лет, с 1945 по 1952, СССР получал ценную информацию о планах США в первые годы Холодной войны.

Эндовибратор Термена

Устройство обнаружили только в 1952 году, когда американская разведка зафиксировала подозрительные радиосигналы из посольства. После проверок инженеры разобрали стену и нашли "жучок" в резной печати. Это шокировало специалистов: прибор не имел ламп или батареек, и принцип его работы долго оставался загадкой. Только детальный анализ раскрыл революционную пассивную технологию.

История получила огласку в 1960 году, когда представитель США в ООН Генри Кебот Лодж-младший продемонстрировал копию устройства на заседании Совета Безопасности. Это стало частью пропаганды после скандала с пилотом Гари Пауэрсом, подчеркивая, что шпионаж был взаимным.

Сейчас оригинал деревянного орлана экспонируется в Музее шпионажа в Вашингтоне, а копия – в Музее истории ФСБ в Москве.

