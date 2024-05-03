Пока вы размышляете о том, какое мясо приобрести на пасхальный стол, расскажу о далеком уже прошлом. Ибо как ни странно, чем оно дальше, тем больше выныривает "свидетелей его" кричащих как было все хорошо. Вот буквально несколько дней назад один такой распинался, что в СССР в магазинах все было и по копеечным ценам, а затем пришел агент норвежско-уругвайско-американской разведки Горбачев и в магазинах все стало по талонам.

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Так от. Якщо в кого коротка пам`ять. Ось вам радянський талон. Справжнісінький. З брежнівських часів. Називається він не талоном, але сутність та сама. Якщо хочете підкину ще талон на масло з Вологди за вересень 1982 рік - теж ще брежнівський. Тільки той талон "замовленням" називався. Вникніть - масло по талонах у Вологді, котра здавна була знаменита саме своїм маслом. Напевне, Брежнєв туж був шпигуном, тільки англо-японо-бразильським.

А можу ще талон на ковбасу за травень 1983 року. Це вже коли в кріслі Генерального секретаря ЦК КПРС сидів колишній голова КДБ товариш Андропов. Цей талон взагалі ніяк не називався. На прямокутничку паперу у три рядки:

"КОЛБАСА.

май 1983 г.

Южно-Сахалинск".

Напевне, не лише Горбачов і Брежнєв, але й Андропов був шпигуном. Персонально Алена Далеса. Або ісландсько-іспано-австралійським.

Проте мати в кошельку талон ще не означало мати м`ясо. Бо приходила людина з талоном в магазин, а м`яса немає. Не завезли. Або завезли вранці двадцять кілограмів і митьттєво його розібрали: завмаг та продавці теж власні родинии мали і родичів, і друзів. Так і збереглися оці невикористані талони, що їх тепер Інтернет демонструє.

Якщо хто не знав: усіх громадян СРСР протягом його існування було офіційно розбито на сорти. На гатунки. Всього їх було чотири: вищій, перший, другий і третій. Відповідно до цього залежала наявність та кількість м`яса, масла, ковбаси, цукру, сиру, яєць, риби і навіть хліба в магазинах. Люди, яким "пощастило" жити на території, віднесеної до третьої категорії постачання (так називався третій сорт громадян) не бачили цього в закладах радянської торгівлі роками.

Чисто територіально "третя категорія" покривала понад 2/3 мапи Радянського Союзу.

"Ахкакуюстрану"...