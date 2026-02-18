"Наши супергерои": Кабмин учредил новую премию для энергетиков

Ежегодно до 50 работников энергетической отрасли, привлеченных к восстановлению украинской энергосистемы, будут получать премию от Кабинета министров. Ее размер – 200 тысяч гривен.

Видео дня

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. В среду, 18 февраля, на своем канале в Telegram она объявила о новой инициативе.

Что известно о премии?

"Правительство приняло решение об учреждении ежегодной премии Кабинета министров Украины для работников энергетической отрасли.

Люди, которые работают круглосуточно, несмотря на морозы и снег, восстанавливают сети после обстрелов и обеспечивают города и громады светом и теплом, часто рискуя собственной жизнью, заслуживают наивысшего признания и награды", – подчеркнула премьер.

Она уточнила, что проект будет финансироваться за счет средств государственного бюджета. Речь идет о ежегодном присуждении до 50 премий в размере 200 тысяч гривен каждая.

Эти выплаты будут "отличием за профессионализм и самоотверженный труд в энергетической отрасли", дополнительной благодарностью для работников ремонтных бригад.

"Энергетики – наши супергерои. Спасибо!" – написала Свириденко.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Украинцы-владельцы частных домов и таунхаусов (т.е. те, кто живет не в квартирах) получили возможность оформить кредит на сумму до 480 тыс. грн на покупку оборудования для автономного электропитания своего жилья – к примеру, генераторов. Размер ставки составит от 0% до 7%. Государство при этом компенсирует до 30% тела кредита.

– Кроме того, граждане Украины, которые вынужденно переезжают на новое место жительства из-за чрезвычайных ситуаций, смогут получить беспроцентные займы. Эти средства можно будет потратить на имущество, предметы домашнего обихода и оборудование, необходимые для надлежащих бытовых условий в новом доме.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!