'Сгорело все, что мы нажили за 50 лет': Наталья из Лисичанска рассказала свою историю музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

71-летняя Наталья – художница из Лисичанска – пережила ад войны еще в 2014 году, а с началом полномасштабного вторжения снова оказалась в эпицентре ужаса. Она собственными глазами видела, как разрушали ее родной город и полностью уничтожили соседний Северодонецк. Свою историю женщина рассказала Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Видео дня

Во время сильных обстрелов Наталья находила утешение в рисовании, а также фиксировала события в дневнике. Это был ее способ донести людям правду и поделиться пережитым. К сожалению, эти записи сгорели во время одного из обстрелов.

"Полностью квартира сгорела. К счастью, мы успели уехать до того момента. Весь подъезд выгорел. В общем, весь наш квартал был разбит. Все, что мы нажили за 50 лет, сгорело", – рассказывает женщина.

Самым суровым испытанием для Натальи стал голод. Ее свекровь пережила Вторую мировую войну и часто повторяла: "Держи дома сумку сухарей – на всякий случай". Эти слова не раз вспоминались Наталье, особенно во время трех суток, проведенных с мужем в холодном подвале без света, воды и еды. Также война забрала у женщины нескольких близких людей, в частности подругу, которая погибла во время вражеского обстрела.

"Было очень много человеческих жертв. Вот моя подруга шла с дачи, и снаряд попал – она до подвала не добежала, буквально несколько метров, чтобы спрятаться. Погибла просто на дороге. Она пролежала там сутки, потому что никто не мог подойти к телу из-за обстрелов", – со слезами на глазах вспоминает Наталья.

После этой трагедии женщина с мужем решили уехать из Лисичанска. Уже не было сил видеть этот ужас и человеческие страдания ежедневно. Каждый день в родном городе становился борьбой за выживание. Теперь в Киеве супруги начали жизнь с чистого листа и благодарят судьбу за то, что смогли выжить и вырваться из того ада.

"Вот когда все это пережил, теперь понимаешь, что дороже мира, дороже здоровья, дороже жизни родных и близких – ничего не может быть", – говорит женщина.

Смотрите историю Натальи по ссылке.

Коллекция Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает уже более 130 тысяч историй о войне. Это крупнейший в мире сборник свидетельств мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.

Расскажите и свою историю – на портале Музея или позвоните на бесплатную горячую линию: 0800 509 001.