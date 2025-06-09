Сеть ошеломило видео, как растут орехи кешью: этого не знали многие люди

Кешью – это один из самых популярных видов орехов в мире, который имеет приятный вкус и содержит полезные для здоровья питательные вещества. Впрочем, многие люди не знали, как растет вышеупомянутый продукт питания, пока не увидели видео в сети, которое их ошеломило.

Видео дня

Об этом пишет издание Daily Mail. Во время путешествия на остров Сан-Андрес в Колумбии супруги обнародовали видео в TikTok, где они расспрашивали фермера о происхождении орехов кешью.

Местный житель сорвал с высокого дерева странный плод, который выглядел как обычный красный болгарский перец. Внутри блестящего фрукта находился один маленький орех кешью, и пару шокировало то, что эта популярная закуска вообще происходит из фрукта.

"Что?!...Это дико!" – удивилась женщина.

"Вот так появляются кешью?" – спросил ошеломленный мужчина.

Комментаторы под видео тоже были искренне удивлены происхождением такой еды, а один из них подчеркнул, что мир обманывали "десятилетиями".

"Я только сегодня об этом узнал", – сказал один человек.

"И я узнаю об этом через 11 часов после тебя", – написал другой.

"То есть пакет кешью стоит как целое дерево?!" – отметил один из озадаченных пользователей.

На видео мужчина сорвал с высокого дерева плод кешью, напоминающий болгарский перец.

"Видишь, это орех", – сказал он, указывая на зеленый изогнутый предмет на верхушке плода, который, по его словам, был семенами кешью. Он даже предложил отдыхающим попробовать его и объяснил, что он "сухой, но сладкий". Попробовав, пара отметила, что это "неплохо".

Кешью – это на самом деле семена, которые растут на дереве, происходящем из Бразилии. Хотя орехи родом из Бразилии, позже португальцы завезли дерево в Индию, где его начали выращивать, а также в других частях Юго-Восточной Азии. Орехи растут в скорлупе, которая затем прикрепляется к нижней части так называемого яблока кешью. Люди собирают целое яблоко, а затем вынимают кешью для потребления.

Хотя яблоки кешью остаются малоизвестными, они вполне съедобны для тех, кто хочет их попробовать. Их вкус, по отзывам, несколько горьковатый и отличается от привычных яблок или других фруктов. В отличие от самого плода, орех кешью в сыром виде является токсичным.

В его кожуре содержится урушиол – вещество, которое может вызвать отравление. Даже если убрать оболочку, токсин может проникать в сам орех. Именно поэтому перед употреблением орехи кешью обязательно проходят термическую обработку, чаще всего – обжаривание. Один из фермеров объяснил, что сначала орех следует "запечь", а затем извлечь съедобную часть – именно она и является хорошо известным орехом кешью.

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