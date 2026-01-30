Без отца остался 11-летний сын: погиб лесовод с Черниговщины, который ушел на фронт добровольцем. Фото

Защищая Украину, на фронте погиб воин-лесовод Александр Билодид. Он воевал за родную землю с Россией в 2014-2015 годах, и снова взял в руки оружие в первый же день полномасштабного вторжения РФ.

Последний бой Герой принял на Сумщине ровно за месяц до четвертой годовщины начала большой войны, дома его ждали жена и сын. О потере сообщили в филиале "Северный лесной офис" ГП "Леса Украины".

Что известно о Герое

"С болью сообщаем о невосполнимой утрате. На фронте погиб наш коллега, воин-лесовод Александр Билодид. В первый день полномасштабной войны он без колебаний пошел защищать Украину. Защищал ее годами. Коллеги неоднократно поддерживали Александра, помогали всем необходимым, однако война, развязанная Россией, забрала его жизнь", – указано в заметке.

Коллеги защитника рассказали, что родился Александр 9 января 1972 года в селе Наумовка на Черниговщине.

С 2001 года начал работать в лесной отрасли. Сначала – лесорубом, позже – сортировщиком материалов и изделий из древесины Корюковского надлесничества филиала "Северный лесной офис" ГП "Леса Украины".

"Он уже имел боевой опыт — в 2014–2015 годах участвовал в АТО. И когда 24 февраля 2022 года война пришла с новой силой, Александр снова стал на защиту страны. 24 января, ровно за месяц до четвертой годовщины полномасштабной войны, Александр погиб на Сумщине, защищая Украину", – отметили в "Северном лесном офисе".

Дома Героя ждали любимая жена Инна и 11-летний сын Павел.

"Боль этой потери невозможно измерить словами. Команда ГП "Леса Украины" склоняет головы в скорби и берет на себя обязанность поддерживать семью погибшего. Мы будем помнить Александра не только как воина, а как Человека, который сделал свой выбор и заплатил за него самую высокую цену — собственной жизнью. Вечная память Герою!" – указано в заметке.

За две недели до гибели воину исполнилось 54 года.

