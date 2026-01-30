Навсегда 40: на фронте погиб Герой из Славянска. Фото

На щите с войны вернулся украинский защитник Александр Акимочкин. Емунавсегда будет 40 лет.

Печальную весть сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях. Похоронили павшего воина в Славянске.

Свой последний бой Герой принял 11 января 2026 года вблизи села Доброполье на Гуляйпольском направлении.

Что известно о Герое

Александр Акимочкин родился 15 апреля 1985 года в Славянске. Окончил школу-интернат, а позже получил образование слесаря-сантехника и работал на предприятиях.

С 2007 года Александр вместе с семьей переехал в село Маяки в Святогорской громаде.

С осени 2025 года мужчину мобилизовали в ряды Сил обороны Украины. Александр Акимочкин служил стрелком-снайпером в 210 отдельном штурмовом полку.

Защитник из Славянска погиб в бою 11 января 2026 года вблизи села Доброполье Пологовского района Запорожской области. Ему было 40 лет.

Александр Акимочкина похоронили на кладбище по улице Даниила Галицкого в Славянске. У мужчины остался старший брат.

