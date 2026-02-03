'Сердце Азовстали' помогает защитнику Мариуполя Антону Войкову восстановить здоровье после 3,5 лет в плену

Морской пехотинец Антон Войков, защитник Мариуполя, после освобождения из российского плена проходит комплексное медицинское обследование и лечение по программе "Здоровье" от проекта Рината Ахметова "Сердце Азовстали".

Антон попал в плен 12 апреля 2022 года во время обороны Мариуполя и провел в неволе три с половиной года. По его словам, условия содержания менялись, но оставались чрезвычайно тяжелыми – полная изоляция, отсутствие солнечного света, антисанитария и хронические болезни, которые появлялись из-за длительного пребывания в закрытых помещениях.

"Были периоды, когда мы месяцами не видели солнца. Люди начинали сильно болеть, появлялись странные заболевания. Медицинской помощи почти не было – ты просто ждешь обмен, чтобы выжить", – вспоминает защитник.

До полномасштабного вторжения Антон профессионально занимался спортом, работал тренером в спортзале и имел звание мастера спорта по пауэрлифтингу. На фронте он находился с первых дней вторжения, воевал в районе Азовмаша, где неоднократно чудом оставался живым во время обстрелов.

Антона освободили из плена 2 октября 2025 года. После возвращения он начал восстановление по программе "Здоровье" ОО "Сердце Азовстали", которая предусматривает полный чек-ап организма, индивидуальный план лечения, операции и реабилитацию.

"Защитники Мариуполя, которые возвращаются из плена, имеют чрезвычайно сложное состояние здоровья. Это следствие нелеченных травм, пыток, хронических заболеваний. Поэтому мы начинаем с комплексного обследования почти по 40 показателям, после чего формируем персональный план восстановления для каждого", – отмечает директор ОО "Сердце Азовстали" Ксения Сухова.

В рамках программы Антону уже провели операцию по исправлению носовой перегородки, а также начали работу с проблемами опорно-двигательного аппарата, которые обострились во время плена.

Сейчас защитник сосредоточен на восстановлении и адаптации к мирной жизни. Вопрос возвращения к службе или перехода в гражданскую сферу он планирует решать после завершения лечения.

"Я только начинаю адаптироваться к жизни на свободе. Сейчас для меня главное – восстановить здоровье. Решение о будущем еще впереди", – говорит Антон.

Проект "Сердце Азовстали" системно поддерживает защитников Мариуполя, которые возвращаются из плена, обеспечивая им комплексную медицинскую, психологическую помощь, а также поддержку в адаптации к гражданской жизни.