Sense Bank и Mastercard поддержат новый театральный сезон в Национальной опере Украины

Sense Bank присоединился к новому театральному сезону в Национальном академическом театре оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко. Культурное сотрудничество реализуется совместно с Mastercard – стратегическим партнером театра.

Sense Bank и Mastercard усиливают сотрудничество в развитии культурных инициатив – на этот раз объединяют усилия для поддержки Национальной оперы как одного из ключевых культурных центров страны. Партнеры готовят совместные инициативы для зрителей и сообщества работников искусства, о чем будет объявлено в ближайшее время.

В рамках партнерства 31 октября состоится одна из самых громких премьер осени – спектакль Ивана Урывского "Сказки Гофмана". Режиссер предлагает современную интерпретацию классической оперы о поэте Гофмане, в которой переплетаются любовь, страсть и его внутренняя борьба во время творческих поисков.

"Поддержка украинской культуры – это инвестиция в устойчивость и будущее нашей страны. Мы рады присоединиться к новому сезону Национальной оперы и вместе с Mastercard создать для зрителей события, которые вдохновляют и объединяют", – прокомментировала Инна Тютюн, член правления, директор блоков IT и розничного бизнеса Sense Bank.

"Искусство и культура имеют уникальную силу – вдохновлять, объединять и поддерживать веру в будущее даже в самые сложные времена. Для Mastercard честь – стать стратегическим партнером Национальной оперы Украины и начать это партнерство с поддержки нового театрального сезона вместе с Sense Bank. Мы стремимся создавать возможности, которые дарят людям вдохновение, эмоции и чувство гордости за украинскую культуру", – подчеркивает Инга Андреева, генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове.

"Мы благодарны партнерам за последовательную поддержку. Сотрудничество с Sense Bank и Mastercard расширяет наши возможности в создании сильных премьер и обеспечении качественного зрительского опыта, а также помогает привлекать еще больше ценителей оперного и балетного искусства", – отметил Петр Чуприна, генеральный директор, художественный руководитель Национальной оперы Украины.

Как говорится в сообщении, Sense Bank и в дальнейшем последовательно будет поддерживать культурные проекты и инвестировать в качественный и доступный культурный опыт для широкой аудитории.