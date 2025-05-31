Семь мифов об авиаперелетах, в которые верят многие люди: их давно пора забыть

Авиаперелеты для многих остаются источником тревоги из-за многочисленных стереотипов и непроверенной информации. Из года в год среди пассажиров распространяются мифы об опасности турбулентности, вредном воздухе в салоне или способности смартфона испортить навигацию.

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Часто эти представления не имеют ничего общего с реальностью, но продолжают жить в сознании путешественников. Чтобы развеять самые распространенные страхи и заблуждения, OBOZ.UA собрал подборку популярных мифов об авиаперелетах, в которые до сих пор верят многие пассажиры, хотя они не соответствуют действительности.

1. Открытие дверей во время полета – возможно

Миф: Кто-то может открыть дверь самолета в полете.

Реальность: Это физически невозможно. Из-за давления в салоне (выше, чем снаружи) двери просто не поддадутся – они плотно прижаты к раме корпуса.

2. Турбулентность опасна и может привести к катастрофе

Миф: Турбулентность – серьезная угроза для самолета.

Реальность: Турбулентность неприятна, но не опасна для современных самолетов. Они сконструированы, чтобы выдерживать значительно большие нагрузки.

3. Воздух в салоне самолета грязный и полный микробов

Миф: В салоне самолета "перерабатывают" воздух, и он опасен.

Реальность: В большинстве современных самолетов установлены HEPA-фильтры, которые очищают воздух на 99,97%. Он обновляется каждые 2-3 минуты.

4. Смартфон может вызвать аварию самолета

Миф: Включенный телефон мешает навигации самолета.

Реальность: На практике – нет. Но требование включать режим "в самолете" остается, чтобы уменьшить риск помех и обеспечить концентрацию пассажиров на инструкциях экипажа.

5. Пилоты весь полет держат штурвал

Миф: Пилоты постоянно управляют самолетом вручную.

Реальность: Автопилот управляет большинством полета, особенно на крейсерской высоте. Но пилоты всегда контролируют ситуацию и готовы вмешаться.

6. Алкоголь в самолете "бьет в голову" сильнее

Миф: На борту опьянеть можно быстрее.

Реальность: Это правда отчасти. Из-за пониженного давления и сухости воздуха алкоголь влияет сильнее, чем на земле – но не магически, просто физиология.

7. Если опоздал – багаж полетит без тебя

Миф: Самолет полетит, а твой багаж – нет.

Реальность: По правилам безопасности, багаж не летит без пассажира (исключения редкие). Если вы не успели – ваш багаж, скорее всего, выгрузят.

Как сообщал OBOZ.UA, пассажиры эконом-класса в самолете имеют шанс получить место в бизнес-классе во время полета. При этом им не придется доплачивать ни копейки.

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