'Секунду поговорили': родные со слезами на глазах встречали защитника из Чернигова. Видео

Домой из российского плена 19 июня вернулся 53-летний защитник Украины из Чернигова Александр Куц. Он попал в плен 2 апреля 2024 года, сначала родным сообщили, что военный пропал без вести, позже стало известно, что он в плену.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA рассказала сестра Александра, которая ждала его возле больницы. Женщина призналась, что вся семья считала дни до встречи с ним.

"Он позвонил, мы буквально секунду поговорили, потому что другим освобожденным тоже надо было позвонить. Мы считали дни. 2 апреля 2024 года мне позвонили и сказали, что он пропал без вести. Это очень тяжело. Теперь эмоции переполняют. Я ему сказала, что буду ждать возле больницы", – отметила она.

Женщина также позвонила маме, чтобы рассказать об освобождении Александра.

"Мама, это правда! Я уже с Сашей говорила! Только секунду говорили... он не узнал мой голос. А я Сашу узнала. Голос бодрый, как Саша! Все хорошо. Он дома, это уже точно", – сказала украинка.

19 июня состоялся очередной этап обмена военнопленными между Украиной и страной-агрессором Россией. Домой удалось вернуть воинов Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Большинство из них находились в плену с 2022 года.

В Координационном штабе уточнили, что очередной этап большого обмена пленными в категории "тяжелобольные и раненые" состоялся согласно договоренностям в Стамбуле. Из российской неволи освобождена группа защитников, имеющих ранения и существенные проблемы со здоровьем.

В сети опубликовали трогательное видео, на котором освобожденный из плена 19 июня украинский пограничник впервые звонит своим родным. Завернутый во флаг Украины бывший российский пленный говорит сыну по телефону: "Солнышко, я уже дома. Я уже в Украине".

Как сообщал OBOZ.UA, сеть тронуло видео освобожденного героя, который искренне признался, что очень ждал этого дня. Защитник сказал, что надеялся вернуться домой и надеялся на это.

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