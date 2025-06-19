'Привет, солнышко': освобожденный из плена пограничник не сдержал слез во время разговора с семьей. Видео

В сети опубликовали трогательное видео, на котором освобожденный из плена 19 июня украинский пограничник впервые звонит своим родным. Завернутый во флаг Украины бывший российский пленный говорит сыну по телефону: "Солнышко, я уже дома. Я уже в Украине".

Видео дня

Видео опубликовали на официальном Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины. Украинский военный не смог сдержать слез от первого после освобождения из плена разговора с семьей.

"Привет, солнышко. Как ваши дела? Я уже дома. Я уже в Украине, все нормально. На своих двоих пришел. Все хорошо. Я рядом, я недалеко. Ты у меня молодец. Я тобой очень горжусь. Ты лучший у меня, сынок", – сказал пограничник.

19 июня состоялся очередной этап обмена военнопленными между Украиной и страной-агрессором Россией. Домой удалось вернуть воинов Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Большинство из них находились в плену с 2022 года.

В Координационном штабе уточнили, что очередной этап большого обмена пленными в категории "тяжелобольные и раненые" состоялся согласно договоренностям в Стамбуле. Из российской неволи освобождена группа защитников, имеющих ранения и существенные проблемы со здоровьем.

Как сообщал OBOZ.UA, сеть тронуло видео освобожденного героя, который искренне признался, что очень ждал этого дня. Защитник сказал, что надеялся вернуться домой и надеялся на это.

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