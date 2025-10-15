Мы всегда жили в мире, где журналист отвечает перед законом за свои слова. Вспомните, сколько исков Дональд Трамп подавал к американским медиа. Возможно, он не прав, но он может это сделать. А к кому мы можем подать иск? К телеграм-каналу "Джокер", который напишет, что мы с вами любовники? Приятно, может, но почему мы должны соглашаться с ложной информацией? Тем более сейчас можно даже сделать фото нашей свадьбы с помощью искусственного интеллекта — и все. Если человек не несет юридической ответственности за свои утверждения, это не свобода слова.

Вони підміняють свободу маніпуляцією. І Дуров, як людина з системи Луб’янки, чудово розуміє цю механіку.

Те саме з соціальними мережами Маска. Алгоритми — це не свобода слова. Якщо ми відкриваємо "Х" і бачимо сотні тисяч твітів Ілона Маска, Дональда Трампа чи Венса — це не свобода думки, а програмована видача. Ми навіть не бачимо маркування, що це реклама. У нас створюється ілюзія, що саме так і виглядає громадська думка. Але це просто оплачений контент.

Коли TikTok показував усім румунам пости Келіна Джорджеску — це не свобода слова, це маніпуляція. І якщо Трамп хоче купити TikTok, щоб той показував тільки його відео, — це знову маніпуляція, а не свобода.

Я впевнений, що коли ці маніпуляції досягнуть критичної точки, людство відреагує. Якщо не буде юридичних інструментів контролю, це може завершитися силовим повстанням проти системи, як це колись ставалося з авторитарними режимами. Бо сьогодні під "свободою слова" нам продають свободу маніпуляцій. І саме цього я хотів би уникнути.