Сделают ваш сад невероятным: 5 "бабушкиных" цветов, которые снова в моде

Современные садовые центры каждый год предлагают новые сорта растений, однако проверенные поколениями цветы не теряют своей привлекательности. Многие из них способны годами расти на одном месте, не требуя сложного ухода.

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Именно такие растения часто напоминают о клумбах наших бабушек и создают в саду особую атмосферу. Среди цветов, которые вновь набирают популярность, особенно выделяются пионы, георгины, сирень, розы и ирисы, отмечает издание Real Simple.

Пионы

Пионы сложно не заметить благодаря большим пышным соцветиям, которые придают саду роскошный вид. Несмотря на то, что период их цветения относительно короткий, эти растения остаются одними из самых любимых садовых цветов.

История пионов насчитывает не менее двух тысяч лет, а сегодня известны тысячи их разновидностей. Особенно впечатляет долголетие этих растений: правильно посаженный куст может прожить более века. Поэтому одна пион вполне способна украшать сад нескольких поколений семьи.

Для красивого цветения им нужен солнечный участок, хороший дренаж и правильная глубина посадки. Если заглубить корни слишком сильно, растение может очень долго не зацветать или давать значительно меньше бутонов.

Георгины

Георгины мгновенно создают атмосферу старинного сельского сада. Их разнообразные формы и огромные соцветия позволяют сделать клумбу яркой, а некоторые сорта могут давать цветы, размер которых превышает ладонь.

Эти растения переживали периоды популярности и забвения, но садоводы продолжают выращивать их на протяжении многих поколений. Для георгин важны достаточное количество солнца, плодородная почва и регулярный полив.

Полезный совет – регулярно обрезать отцветшие цветы. Чем активнее проводится обрезка, тем больше новых бутонов может образовывать растение. В то же время георгины привлекают слизней и других вредителей, поэтому стоит следить за состоянием клумбы.

Сирень

Сирень ценят не только за красивые соцветия, но и за её насыщенный аромат. Именно запах придаёт этому растению особую ностальгическую нотку: он способен мгновенно напомнить о детстве, старом саде или доме, возле которого росли кусты сирени.

Существуют как кустарниковые, так и древовидные формы сирени. Для обильного цветения им необходимо солнечное место и хорошая циркуляция воздуха.

Важно правильно выбрать время для обрезки. Сирень закладывает цветочные почки на старой древесине, поэтому осенью ее не стоит сильно обрезать – так можно случайно удалить будущие цветы. Лучше всего проводить основную обрезку сразу после завершения цветения.

Розы

Розы настолько давно стали частью садовой культуры, что их классическую красоту иногда воспринимают как нечто само собой разумеющееся. Однако старинные садовые сорта с пышными романтичными соцветиями и ярким ароматом вновь привлекают внимание садоводов.

Особенно эффектно смотрятся сочетания кустовых и плетущихся роз. Для полноценного цветения им требуется достаточное количество солнечного света, а между растениями должно оставаться пространство для свободной циркуляции воздуха.

Также розам необходима плодородная почва с хорошим дренажом. Если на участке скапливается вода, корни могут страдать от избыточной влажности, поэтому в таких условиях следует позаботиться об отводе воды или высаживать растения на возвышенности.

Ирисы

Они выглядят как растения со старинной картины – их волнистые лепестки и выразительная форма придают клумбе особый шарм. Палитра этих цветов очень широка: от насыщенного фиолетового до нежно-розового, персикового и голубоватого.

Ирисы хорошо вписываются в концепцию "бабушкиного" сада еще и благодаря своей выносливости. Растения легко размножаются делением, поэтому их нередко передают от одного поколения семьи к другому.

После того как ирисы хорошо приживутся, они не требуют сложного ухода. Им достаточно солнечного участка и хорошо дренированной почвы. Особое внимание следует уделить глубине посадки – корневища не стоит закапывать слишком глубоко, иначе растению будет сложнее нормально развиваться.

OBOZ.UA ранее писал об удобрении для цветов, которое готовится из чая.

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