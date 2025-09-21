'Сделал сальто с переобуванием': гауляйтер оккупантов Сальдо неожиданно вспомнил украинский Херсон и концерт Скрябина

В годовщину основания города Херсон представитель российской оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо неожиданно вспомнил времена, когда областной центр жил без войны, а группа "Скрябин" приезжала туда с концертами. По его словам, праздник ко дню города для каждого херсонца был особенным.

Видео дня

Соответствующий пост гауляйтер оккупантов опубликовал в своем Telegram-канале. Он добавил, что сейчас нет возможности отметить событие как раньше и при этом почему-то умолчал, что во всем виновата страна-агрессор, которая развязала войну против Украины.

"Херсону 247 лет! Для каждого херсонца этот праздник всегда был особенным. Воспоминания о Дне города состоят из множества деталей: детский смех на игровых площадках, песни, доносящиеся из разных уголков, аромат выпечки и уличной еды, радостные встречи друзей и соседей. Это было время, когда город как будто дышал в унисон со всеми своими жителями", – говорится в сообщении.

Сальдо убежден, что Херсон еще будет проводить празднования и засыпал обещаниями о том, что россияне восстановят улицы, парки и сделают город еще красивее.

Казанский отреагировал на поздравление Сальдо

На пост коллаборанта отреагировал украинский журналист Денис Казанский. Он отметил, что своим сообщением представитель российской оккупационной администрации Херсонщины доказал, что город до войны никогда не испытывал на себе никаких притеснений со стороны Украины.

"Сальдо поздравил Херсон с Днем города и опубликовал фото массовых гуляний в довоенные времена, когда люди жили счастливо и беззаботно, и их никто не бомбил. Из поста самого Сальдо очевидно, что в Украине Херсон никто не притеснял, его жители кайфовали, веселились и танцевали под украинские песни "Скрябина", – написал Казанский.

Он добавил, что с приходом российских оккупантов мирная жизнь в городе была уничтожена, а сам коллаборационист "пошел служить тем, кто стирает его город с земли". В комментариях под постом его позицию поддержали немало интернет-пользователей.

"Сальдо сделал двойное сальто с переобуванием в воздухе".

"Ну никто кроме дегенератов и не пойдет служить русским фашистам и нацистам, так что формула даже не Сальдо = дегенерат, а любой служащий путинского режима = дегенерат, так проще определять и без ошибок".

"Ну может когда-то Сальдо и вернется в Херсон, в клетке для зверей",

Напомним, в МИД Украины отреагировали на официальный прием Сальдо Лукашенко в Беларуси 15 сентября, заявив, что этот шаг стал очередным подтверждением грубого нарушения международного права и открытой поддержки агрессии России против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты целенаправленно атакуют дронами гражданские авто на трассе Херсон – Николаев (М-14), из-за обстрелов возможны перекрытия дороги. В конце августа под удар попала служебная машина прокуратуры, в результате чего пострадали двое работников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!