"Враг целенаправленно атакует гражданский транспорт": на трассе М-14 Херсон – Николаев возможны ограничения движения
Российские оккупанты целенаправленно взялись атаковать дронами гражданские авто на трассе Херсон – Николаев (М-14), из-за обстрелов возможны перекрытия дороги. Вечером 25 августа под удар попала служебная машина прокуратуры, в результате чего пострадали двое работников.
Как сообщили в Офисе генерального прокурора, россияне атаковали авто в понедельник около 18:30. Судя по фото с места обстрела, опубликованном ведомством, транспортное средство в результате попадания и взрыва было уничтожено.
Последствия атаки на авто прокуроров
Из-за российской атаки ранения получил 58-летний водитель, а также 38-летний прокурор отдела.
Оба доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.
Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
"Прокуроры совместно со следователями полиции проводят неотложные следственные действия и документируют военное преступление, совершенное вооруженными силами РФ", – заявили в Офисе генпрокурора.
На трассе Херсон – Николаев возможны ограничения
Руководитель Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что с вечера понедельника фиксируется высокая активность вражеских дронов вдоль трассы Херсон – Николаев.
"Враг целенаправленно атакует гражданский транспорт. Поэтому настоятельно призываю: без необходимости не передвигайтесь по этому маршруту", – призвал чиновник.
Александр Прокудин также сообщил, что на трассе М-14 возможны ограничения движения.
В случае фиксации российских дронов автодорогу временно будут перекрывать.
"Прошу учесть это при планировании поездок и по возможности выбирать другой маршрут. Вместе с военными делаем все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 26 августа враг атаковал Украину 59 "Шахедами" и БПЛА-имитаторами различных типов. Силами украинской ПВО было уничтожено 47 дронов, попадания 12 беспилотников есть на девяти локациях, информировали в Воздушных силах ВСУ.
