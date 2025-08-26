'Враг целенаправленно атакует гражданский транспорт': на трассе М-14 Херсон – Николаев возможны ограничения движения

Российские оккупанты целенаправленно взялись атаковать дронами гражданские авто на трассе Херсон – Николаев (М-14), из-за обстрелов возможны перекрытия дороги. Вечером 25 августа под удар попала служебная машина прокуратуры, в результате чего пострадали двое работников.

Как сообщили в Офисе генерального прокурора, россияне атаковали авто в понедельник около 18:30. Судя по фото с места обстрела, опубликованном ведомством, транспортное средство в результате попадания и взрыва было уничтожено.

Последствия атаки на авто прокуроров

Из-за российской атаки ранения получил 58-летний водитель, а также 38-летний прокурор отдела.

Оба доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

"Прокуроры совместно со следователями полиции проводят неотложные следственные действия и документируют военное преступление, совершенное вооруженными силами РФ", – заявили в Офисе генпрокурора.

На трассе Херсон – Николаев возможны ограничения

Руководитель Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что с вечера понедельника фиксируется высокая активность вражеских дронов вдоль трассы Херсон – Николаев.

"Враг целенаправленно атакует гражданский транспорт. Поэтому настоятельно призываю: без необходимости не передвигайтесь по этому маршруту", – призвал чиновник.

Александр Прокудин также сообщил, что на трассе М-14 возможны ограничения движения.

В случае фиксации российских дронов автодорогу временно будут перекрывать.

"Прошу учесть это при планировании поездок и по возможности выбирать другой маршрут. Вместе с военными делаем все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 26 августа враг атаковал Украину 59 "Шахедами" и БПЛА-имитаторами различных типов. Силами украинской ПВО было уничтожено 47 дронов, попадания 12 беспилотников есть на девяти локациях, информировали в Воздушных силах ВСУ.

