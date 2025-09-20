Сделайте это в сентябре: как улучшить урожай малины

Сентябрь – ключевой месяц для закладки основы будущего урожая малины. Именно осенью происходит подготовка растений к зимовке, формируется корневая система и закладываются плодовые почки.

Вовремя проведенный уход в этот период напрямую влияет на количество и качество ягод следующим летом. OBOZ.UA рассказывает, что стоит сделать в сентябре.

Осенняя обрезка как залог урожая

После сбора ягод малина нуждается в санитарном обновлении. Старые побеги, которым больше двух лет, уже не принесут плодов, зато заберут питательные вещества у молодых веток.

Удаление таких стеблей, а также больных и слабых побегов позволяет оставить только самые крепкие. Благодаря этому куст получит достаточно сил для закладки плодовых почек.

Ухоженная почва – здоровые корни

Рыхление обеспечивает доступ кислорода к корням, а прополка лишает кусты конкурентов за влагу и питательные вещества. Чистая, ухоженная почва становится гарантией того, что малина будет зимовать без стресса и лучше расти весной.

Питательные запасы для зимы

В сентябре важно подкормить малину калием и фосфором. Эти элементы помогают укрепить корневую систему и подготовить растение к морозам. Внесение древесной золы или суперфосфата подпитывает кусты, но без азотных удобрений, которые осенью нежелательны. Ведь азот стимулирует рост, а в холодное время года молодые побеги просто не выживут.

Влага – лучшая защита от морозов

Осень часто бывает сухой, и малина особенно чувствительна к недостатку воды. Глубокий полив в сентябре насыщает почву влагой и помогает корням подготовиться к зимовке. Это как запас прочности: хорошо увлажненные растения значительно легче переживают морозы.

Мульча

После обильного полива полезно замульчировать землю под кустами. Слой соломы, торфа или опилок сохранит влагу, притормозит рост сорняков и защитит корни от перепадов температур. Мульча выполняет роль естественного одеяла, которое укрывает малину на весь холодный сезон.

