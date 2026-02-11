'За каждое преступление наступит возмездие': ГУР обнародовало данные о 14 лицах, причастных к похищению украинского культурного наследия

Главное управление разведки МО Украины обнародовало фамилии 14 человек, причастных к похищению культурного наследия на юге нашего государства. Среди фигурантов списка "министр культуры Херсонской области" Артем Лагойский и представитель российской оккупационной администрации Херсонщины Владимир Сальдо.

Об этом сообщили в пресс-службе разведки. Там отметили, что за каждое преступление против Украины виновных ждет возмездие.

"Главное управление разведки в разделе "Похищенное наследие" портала War&Sanctions публикует информацию о 14 лицах, причастных к незаконному присвоению и вывозу культурных ценностей из Национального историко-археологического заповедника "Каменная Могила", Новокаховской городской галереи имени А. С. Гавздинского и музеев Херсона", – говорится в сообщении.

Список похитителей украинского наследия:

так называемый министр культуры Херсонской области Лагойский Артем Алексеевич;

заместитель начальника центра – начальник объединенного узла связи (флота) Краснознаменного 744 центра связи Черноморского флота Минобороны РФ капитан второго ранга Липов Дмитрий Николаевич;

так называемый постоянный представитель Херсонской области при правительстве РФ Боделан Владимир Русланович;

так называемый губернатор Херсонской области Сальдо Владимир Васильевич;

генеральный директор ПАО "Транснефть" Токареев Николай Петрович;

так называемый бывший министр культуры Запорожской области Кованов Юрий Владимирович;

директор историко-археологического музея-заповедника "Каменная могила" Михайлов Ярослав Борисович;

ведущий специалист отдела реализации программ, проектов и поддержки субъектов туристической отрасли так называемого министерства культуры спорта и туризма Запорожской области РФ Фролова Елена Викторовна;

заведующая отделом научных фондов музея-заповедника "Каменная могила" Заматаева Ольга Викторовна;

специалист по учету музейных предметов музея-заповедника "Каменная могила" Зыкова Ирина Николаевна;

научный сотрудник музея-заповедника "Каменная могила" Кравченко Анна Витальевна;

специалист отдела культурного наследия так называемого министерства культуры спорта и туризма Запорожской области РФ Данченко Сергей Вячеславович;

заведующий отделом охраны памятников и культурного наследия музея-заповедника "Каменная могила" Джос Виктор Сергеевич;

заведующий экспозиционно-выставочным отделом музея-заповедника "Херсонес Таврический" Хлебовский Павел Николаевич.

Детали деятельности Лагойского во время оккупации

В ГУР отметили, что Артем Лагойский был одним из организаторов и непосредственных участников разграбления херсонских музеев во время временной оккупации города. В 2022 году он вместе с офицером черноморского флота РФ Дмитрием Липовым, который тогда выполнял роль "коменданта" Херсона, организовал похищение из Екатерининского собора праха Григория Потемкина.

Кроме того, Лагойский стал соорганизатором пропагандистской выставки "Всегда Новая Каховка" в центральном офисе компании "Транснефть" в Москве, где демонстрировались картины украинского художника А. С. Гавздинского, незаконно вывезенные из Новокаховской городской галереи.

"ГУР МО Украины напоминает – за каждое преступление против украинского народа, его культуры и исторического наследия наступит справедливое возмездие", – говорится в сообщении.

