Считались пропавшими без вести: на Черниговщине простились с двумя Героями. Фото

В Черниговской области в воскресенье, 28 июня, похоронили двух украинских военнослужащих, которые ранее считались пропавшими без вести. Георгий Проскурняк проживал в Плисковской громаде, а Максим Шумейко – в Коропской.

Георгию Проскурняку было 52 года

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Сержант Георгий Михайлович Проскурняк погиб 4 июня 2024 года во время выполнения боевого задания вблизи села Сокол Покровского района Донецкой области.

"Долгое время родные жили надеждой на его возвращение", – отметили представители Плисковского сельского совета на официальном сайте.

Известно, что Проскурняк родился 7 октября 1971 года. Жил в селе Великая Загоровка в Черниговской области. Там, в местном храме, состоялась панихида. Похоронили Героя на кладбище в городе Борзна.

Максиму Шумейко было 33 года

Боец погиб во время обороны села Константинополь Волновахского района Донецкой области. О его смерти стало известно только 24 июня 2024-го; воин считался пропавшим без вести с 15 марта 2025 года.

"Год и три месяца длились ожидание и поиски, жила вера, которые, к сожалению, завершились подтверждением гибели", – сообщается на сайте Коропской ОТГ.

Шумейко родился 1 декабря 1991-го в селе Карильское. Учился в местной школе, впоследствии получил специальность в Реутинском профессиональном аграрном лицее. Он проживал в Карильском, работал в Киеве и строил планы на будущее.

В 2024 году вступил в ряды защитников Родины. Службу проходил в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады в должности старшего стрелка десантно-штурмового отделения.

Шумейко похоронили в родном селе. У него остались мама и четверо братьев.

Как писал OBOZ.UA:

– На войне погиб военнослужащий из Кировоградской области Андрей Ситниченко. Жизнь Героя оборвалась во время выполнения боевого задания на Донетчине.

– Также во время выполнения боевого задания погиб защитник из Львовской области. Жизнь Богдана Ковальчука оборвалась 16 июня 2026 года в районе населенного пункта Новопавловка на Днепропетровщине.

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