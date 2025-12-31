УкраїнськаУКР
"Щедрик, щедрик, щедрівочка": текст самой известной украинской щедривки

Украинский "Щедрик" относится к наиболее известным во всем мире рождественских песням. Он звучит в кино, его ставят на праздники в торговых центрах, поют на церковных службах и даже британский король Чарльз III закончил "Щедриком" свою рождественскую речь в этом году.

Самую известную версию "Щедрика" создал украинский композитор Николай Леонтович. Он обработал его для хора в 1916 году на основе древней народной обрядовой песни. Премьера состоялась в Киеве, а мировую известность произведение получило после исполнений Украинской республиканской капеллы за рубежом. В 1936 году американский композитор Питер Вильговский создал англоязычную версию Carol of the Bells, которая сделала мелодию одной из самых известных рождественских песен в мире. Произведение считают символом украинской музыкальной традиции и культурного наследия.

Сейчас оно существует в тысячах версий и прочтений. Если хотите каждый раз подпевать "Щедрик", OBOZ.UA предлагает вам выучить его текст на украинском и английском языках. И послушайте эти замечательные версии исполнения самой известной в мире украинской песни.

Щедрик

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка!

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

- Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару!

Там овечки покотились

І ягнички народились.

В тебе весь товар хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова....

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка!

Carol of the Bells

Ding, dong, ding, dong, ding

Ding, dong, ding, dong, ding

Ding, dong, ding, dong, ding

Ding, dong, ding, dong

Ding, dong, ding, dong

Ding, dong, ding, dong

Ding, dong, ding, dong

Hark how the bells, sweet silver bells

All seem to say, "Throw cares away"

Christmas is here, bringing good cheer

To young and old, meek and the bold

Ding-dong, ding-dong, that is their song

With joyful ring, all caroling

One seems to hear, words of good cheer

From ev'rywhere, filling the air

Ding, dong, ding

Ding, dong

Oh, how they pound, raising the sound

O'er hill and dale, telling their tale

Gaily they ring while people sing

Songs of good cheer, Christmas is here

Merry, merry, merry, merry Christmas

Merry, merry, merry, merry Christmas

Hark how the bells, sweet silver bells

All seem to say, "Throw cares away"

Christmas is here, bringing good cheer

To young and old, meek and the bold

Ding-dong, ding-dong, that is their song

With joyful ring, all caroling

One seems to hear, words of good cheer

From ev'rywhere, filling the air

Merry, merry, merry, merry Christmas

Merry, merry, merry, merry Christmas

On, on they send, on without end

Their joyful tone to ev'ry home

Ding, dong, ding, dong, ding

Ding, dong, ding, dong, ding

Christmas is here, bringing good cheer

To young and old, meek and the bold

Ding-dong, ding-dong, that is their song

With joyful ring, all caroling

Ding-dong, ding-dong

