Красивые украинские щедривки для детей и взрослых

Украинские щедривки – это неотъемлемая часть зимних праздников. Стихи и песенки о здоровье, счастье, щедром урожае и достатке традиционно выполняют в Щедрый вечер, накануне дня святого Василия. К щедрованию с удовольствием присоединяются даже взрослые.

OBOZ.UA публикует подборку красивых украинских щедривок для детей и взрослых, которые можно выучить вместе всей семьей. Они легко запоминаются и создают праздничное настроение.

***

Щедра, щедра, щедрівочка,

Бігла в вечір до місточка.

А з місточка та й до хати,

В щедрий вечір щедрувати!

Щедро, щедро щедрували,

Щедру радість дарувала!

Щедро щедрого врожаю!

Запашного короваю!

Добра в скрині повні клунки,

Купу грошей на рахунки!

Щоб в чарі у вас шкварчать,

Срібло-злото дзеленчало!

Щедро щастя повні вінця!

Щедрувальникам гостинці!

***

Ой сивая, тая зозуленька,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Усі сади та і облітала,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в одному та і не бувала.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в тім саду три тереми.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в першому – ясен місяць,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в другому – красне сонце,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в третьому – дрібні зірки.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Ясен місяць – пан господар,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Красне сонце – жона його,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Дрібні зірки – то їх дітки.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

***

Ми щедруєм і співаєм під вікном.

Щастя, долі вам бажаєм всім гуртом.

Хай квітують ваші ниви золоті,

Щоб життя було щасливе в майбутті.

***

Щедрівочка щедрувала,

Під віконце підбігала. –

Чи ти, тітко, наварила,

Чи ти, тітко, напекла?

Неси мені до вікна,

І вареник, і пиріг

Неси швидше на поріг!

А в нашої неньки

Рученьки біленькі,

Кругом столу ходить,

Варенички робить.

***

Меланочка ходила,

Василечка просила:

– Василечку, мій батечку,

Пусти мене у хаточку.

Радуйтеся, люди,

До вас свято буде,

Столи застеляйте,

Нам пиріг давайте.

***

Як ходили ми бродили,

То щедрівочку зустріли.

З нею ми прийшли до хати,

Тож дозвольте щедрувати!

Щастя, радості, достатку,

В охорону — ангелятко!

Хай приходять до оселі

Друзі вірні і веселі,

Море сміху і любові.

Щоб усі були здорові!

Прийшли щедрувати до вашої хати.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

Тут живе господар – багатства володар.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

А його багатство – золотiї руки.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

А його потiха – хорошiї дiти.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

***

Добрий вечір вашій хаті!

Ми прийшли пощедрувати!

Щастя зичимо родині,

Миру неньці Україні,

Всім достатку і везіння

У сім’ї порозуміння!

***

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

– Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

***

Тільки визирнув на небо

Місяць-зорепас,

Щедрий вечір, добрий вечір

Завітав до нас.

Йшов – не йшов, а просто линув,

Ми його чекали,

Щоб велику Україну

Лихо обминало.

У родину нашу всеньку

Стиха увійшов –

І до кожного серденька

Світлий шлях знайшов.

Залунали скрізь щедрівки

І слова вітань!

Щедрий вечір, добрий вечір…

Добрий день, настань!

