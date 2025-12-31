Красивые украинские щедривки для детей и взрослых
Украинские щедривки – это неотъемлемая часть зимних праздников. Стихи и песенки о здоровье, счастье, щедром урожае и достатке традиционно выполняют в Щедрый вечер, накануне дня святого Василия. К щедрованию с удовольствием присоединяются даже взрослые.
OBOZ.UA публикует подборку красивых украинских щедривок для детей и взрослых, которые можно выучить вместе всей семьей. Они легко запоминаются и создают праздничное настроение.
***
Щедра, щедра, щедрівочка,
Бігла в вечір до місточка.
А з місточка та й до хати,
В щедрий вечір щедрувати!
Щедро, щедро щедрували,
Щедру радість дарувала!
Щедро щедрого врожаю!
Запашного короваю!
Добра в скрині повні клунки,
Купу грошей на рахунки!
Щоб в чарі у вас шкварчать,
Срібло-злото дзеленчало!
Щедро щастя повні вінця!
Щедрувальникам гостинці!
***
Ой сивая, тая зозуленька,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
Усі сади та і облітала,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
А в одному та і не бувала.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
А в тім саду три тереми.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
А в першому – ясен місяць,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
А в другому – красне сонце,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
А в третьому – дрібні зірки.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
Ясен місяць – пан господар,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
Красне сонце – жона його,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
Дрібні зірки – то їх дітки.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
***
Ми щедруєм і співаєм під вікном.
Щастя, долі вам бажаєм всім гуртом.
Хай квітують ваші ниви золоті,
Щоб життя було щасливе в майбутті.
***
Щедрівочка щедрувала,
Під віконце підбігала. –
Чи ти, тітко, наварила,
Чи ти, тітко, напекла?
Неси мені до вікна,
І вареник, і пиріг
Неси швидше на поріг!
А в нашої неньки
Рученьки біленькі,
Кругом столу ходить,
Варенички робить.
***
Меланочка ходила,
Василечка просила:
– Василечку, мій батечку,
Пусти мене у хаточку.
Радуйтеся, люди,
До вас свято буде,
Столи застеляйте,
Нам пиріг давайте.
***
Як ходили ми бродили,
То щедрівочку зустріли.
З нею ми прийшли до хати,
Тож дозвольте щедрувати!
Щастя, радості, достатку,
В охорону — ангелятко!
Хай приходять до оселі
Друзі вірні і веселі,
Море сміху і любові.
Щоб усі були здорові!
Прийшли щедрувати до вашої хати.
Щедрий вечiр, добрий вечiр!
Тут живе господар – багатства володар.
Щедрий вечiр, добрий вечiр!
А його багатство – золотiї руки.
Щедрий вечiр, добрий вечiр!
А його потiха – хорошiї дiти.
Щедрий вечiр, добрий вечiр!
***
Добрий вечір вашій хаті!
Ми прийшли пощедрувати!
Щастя зичимо родині,
Миру неньці Україні,
Всім достатку і везіння
У сім’ї порозуміння!
***
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
– Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару,
Там овечки покотились,
А ягнички народились.
В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей.
Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.
***
Тільки визирнув на небо
Місяць-зорепас,
Щедрий вечір, добрий вечір
Завітав до нас.
Йшов – не йшов, а просто линув,
Ми його чекали,
Щоб велику Україну
Лихо обминало.
У родину нашу всеньку
Стиха увійшов –
І до кожного серденька
Світлий шлях знайшов.
Залунали скрізь щедрівки
І слова вітань!
Щедрий вечір, добрий вечір…
Добрий день, настань!
