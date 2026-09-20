Сбой в «Резерв+»: что делать, если документы не загружаются

20 сентября в работе приложения "Резерв+" произошел технический сбой, из-за которого электронный военно-учетный документ может не отображаться. В таком случае военнообязанным следует иметь при себе бумажный документ или заранее сохраненную PDF-версию военно-учетного документа.

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Об этом сообщают "Північ" и NV. При этом в случае проблем с приложением электронный и бумажный военно-учетные документы имеют одинаковую юридическую силу, а при проверке документов их можно предъявить вместе с паспортом.

Что делать, если "Резерв+" не работает

Если приложение не открывается или выдает ошибку, стоит проверить мобильный интернет, перезапустить "Резерв+" или сам телефон. Проблемы в работе сервиса могут возникать из-за пиковых нагрузок, плановых технических работ, нестабильной связи или разряженного аккумулятора смартфона.

Самый надежный вариант — заранее сформировать и распечатать PDF-версию документа из "Резерв+" или "Дії". Бумажную копию можно предъявить во время проверки вместе с паспортом.

Военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет во время мобилизации должны иметь при себе военно-учетный документ. Во время проверки представители ТЦК или полиции могут потребовать подтверждение, в частности, наличия отсрочки или бронирования.

Можно ли использовать PDF вместо бумажного документа

Электронный военно-учетный документ имеет юридическую силу наравне с бумажным. В нем содержится QR-код, необходимый для подтверждения документа.

Поэтому в случае сбоя в работе приложения "Резерв+" можно воспользоваться заранее сохраненной на телефоне PDF-версией электронного военно-учетного документа. Такой PDF-файл имеет юридическую силу и остается доступным даже тогда, когда само приложение временно не работает.

Документ действителен только при наличии QR-кода. Если его невозможно отсканировать с помощью технических средств, документ не считается подтвержденным. Срок действия сгенерированного электронного военно-учетного документа составляет не более 1 года с даты его создания.

Могут ли оштрафовать

За отсутствие военно-учетного документа предусмотрен административный штраф по ст. 210-1 КоАП в размере от 17 тыс. до 25,5 тыс. грн. Такие взыскания могут применяться, в частности, за неявку в ТЦК по повестке, уклонение от постановки на воинский учет, отказ от прохождения медицинской комиссии или несвоевременное обновление воинско-учетных данных.

За утерю или повреждение военного билета в условиях военного положения также предусмотрены штрафы: от 510 до 850 грн за первое нарушение и от 850 до 1700 грн за повторное. В случае утери документа необходимо немедленно подать заявление руководителю ТЦК для его восстановления.

Напомним, отметка ВОС 999 в приложении "Резерв+" не означает, что военнообязанного зачислили в оперативный резерв или он утратил право на бронирование. Работников с таким кодом можно бронировать на общих основаниях без направления в ТЦК для уточнения военной специальности.

Как писал OBOZ.UA, в "Резерв+" расширили возможность онлайн-оформления отсрочки для педагогических работников. Теперь запрос могут подать учителя и другие педагоги учреждений общего среднего образования без бумажных документов и обращения в ЦНАП.

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