'Сбился с курса': на позиции пограничников в Херсонской области залетел лебедь. Видео

На одной из позиций Херсонского пограничного отряда военнослужащие заметили случайно оказавшегося на передовой лебедя. Птица была обессилена и дезориентирована.

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Судя по всему, он сбился с маршрута во время перелета или попал в непогоду. Соответствующие кадры показала пресс-служба ГПСУ.

Отмечается, что лебедь оказался прямо в траншее.

Бойцы осторожно извлекли его из укрытия и убедились, что животное не ранено. После этого предоставили птице возможность отдохнуть, а впоследствии перенесли его в ближайший водоем, где тот набрался сил и взлетел.

В пограничной службе отметили, что помогают всем, кто в этом нуждается – независимо от того, это гражданские или дикие животные.

"Усталый, дезориентированный и напуганный – в таком состоянии убежище на позициях пограничников Херсонского отряда нашел лебедь, который, вероятно, сбился с курса или попал в непогоду. Бойцы осторожно вытащили его из траншеи и, увидев, что гость не ранен, дали ему отдохнуть и отнесли в ближайший водоем. Отдых сказался – лебедь набрался сил и двинулся дальше", – рассказали в ГПСУ.

Напомним, сотрудники ГСЧС в Сумской области спасли из-под завалов маленькую собаку. Животное застряло между завалившихся в результате российских авиаударов бетонных конструкций.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский пограничник спас щенка в зоне проведения боевых действий. С началом ротации защитник забрал собачку с собой домой, дав кличку Лаки.

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