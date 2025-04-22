На Сумщине спасатели вытащили из-под завалов собачку после ночной атаки врага. Видео

Сотрудники ГСЧС на Сумщине спасли из-под завалов маленькую собаку. Животное застряло между завалившихся в результате российских авиаударов бетонных конструкций.

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Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Там показали видео спасения собачки.

Отмечается, что ночью 22 апреля российские войска нанесли авиационные удары по Белопольской и Ворожбянской громадам Сумской области. В результате попаданий пострадал человек, повреждения получили девять частных домохозяйств.

Во время операции в Белопольской громаде спасатели вдруг услышали визг и обнаружили, что среди обломков разрушенного здания находилась напуганная собачка.

Они осторожно разобрали обломки и вытащили животное, после чего передали его хозяйке.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский пограничник спас щенка в зоне проведения боевых действий. С началом ротации защитник забрал собачку с собой домой, дав кличку Лаки.

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