Санкции против похитителей украинских детей должны быть унифицированы во всех странах, – Кондратюк

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк приняла участие в Civil Society and Expert Day в Киеве – ключевом подготовительном событии накануне заседания Международной коалиции за возвращение украинских детей в Брюсселе 11 мая.

Об этом сообщила пресс-служба аппарата Верховной Рады Украины.

Открывая мероприятие, вице-спикер Верховной Рады подчеркнула, что сейчас наша совместная работа вместе с общественными организациями в рамках инициативы Bring Kids Back UA находится на этапе унификации санкционных списков за преступления против украинских детей.

"Анализ 7 основных юрисдикций по "детским" санкциям, который провели правозащитники, показал, что только по 5% физических и юридических лиц присутствуют во всех списках. 42% подсанкционных лиц из украинского списка отсутствуют в иностранных", – отметила Елена Кондратюк.

Она напомнила, что последнее исследование Йельской гуманитарной лаборатории впервые прямо доказало участие крупных российских государственных корпораций, в частности "Газпром" и "Роснефть" в системе депортации и индоктринации украинских детей. "В исследовании было идентифицировано 44 дочерние организации, связанные с этой деятельностью. Около 80% из них пока не находятся под санкциями США или Европы", – отметила Елена Кондратюк.

По словам вице-спикера, исследования правозащитников также фиксируют системное участие русской православной церкви в преступной политике РФ в отношении украинских детей.

"Это все означает, что санкции должны переходить от массивов имен к четкой иерархии ответственности. Санкционные списки должны быть сегментированы на политическое руководство, административных координаторов, государственные корпорации, исполнителей. Санкции можно и нужно расширять на членов семей и связанные сети. Вводить санкции нужно не только за прямые действия, но и за содействие", – убеждена Елена Кондратюк.

Заместитель Председателя Верховной Рады также подчеркнула, что самая главная общая задача сейчас – найти механизм быстрой, автоматической унификации национальных санкционных списков во всем мире.

"Результатом сегодняшнего дня станет стейтмент с согласованной позицией гражданского общества, который будет передан государствам-членам Коалиции. Я прошу как можно полнее учесть в финальной декларации форума позицию по унификации санкций. Ваши выводы – не фоновый материал. Они будут в центре решений, которые будут принимать 47 государств 11 мая", – призвала вице-спикер Елена Кондратюк.

Она также напомнила, что на сегодня Министерство юстиции Украины верифицировало 20 570 случаев депортации и принудительного перемещения украинских детей.

"Но эта цифра не является окончательной. Ежедневно поступают новые данные. По оценкам правозащитников, под контролем России находятся сотни тысяч украинских детей – депортированных, принудительно перемещенных или остающихся на оккупированных территориях под риском вывоза. Все, что с ними делает Россия, подпадает под признаки геноцида", – отметила Елена Кондратюк.

Вице-спикер добавила, несмотря на все препятствия 2 120 детей удалось вернуть в рамках инициативы президента Bring Kids Back UA. "Каждое возвращение – это общая победа государства, волонтеров, неправительственных организаций и наших международных партнеров", – подчеркнула Елена Кондратюк.